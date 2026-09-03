Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалу
Київ • УНН
Меган Маркл нібито вела переговори про роль у третьому сезоні «Джентльменів». Актори та продюсер серіалу прокоментували чутки.
Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, за чутками, вела переговори щодо участі в серіалі Гая Річі "Джентльмени" (The Gentlemen). Зірка шоу Тео Джеймс сказав, що його "заінтригували" ці припущення, пише УНН з посиланням на Reuters.
Звідки взялися чутки
Наприкінці серпня з'явилися повідомлення про те, що Маркл може зіграти роль у третьому сезоні кримінальної драми невдовзі після того, як вона та принц Гаррі оголосили про плани повернутися до Великої Британії. Однак подальші повідомлення у ЗМІ припускали, що від цієї пропозиції відмовилися на тлі "негативної реакції" на ці чутки.
Що кажуть актори і продюсер серіалу
У той час як зірка серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) Джанкарло Еспозіто заявив, що людина з такою популярністю може бути "як великим плюсом, так і великим мінусом", Г'ю Бонневіль відкинув ці повідомлення як "геніальний маркетинговий хід".
"Я пропонував Кіра Стармера на цю роль, але, схоже, ніхто не виявив інтересу", - пожартував актор з "Аббатства Даунтон" (Downton Abbey).
Співавтор сценарію та виконавчий продюсер серіалу Меттью Рід зазначив, що у Річі "прекрасна традиція запрошувати людей з несподіваних місць", додавши, що рівень інтересу до потенційних акторів демонструє, наскільки сильно глядачі цікавляться серіалом.
Про що другий сезон "Джентльменів"
Після успіху дебютного сезону в 2024 році другий сезон "Джентльменів" повертається з Едді Горніманом, якого грає Джеймс, який прагне розширити свою кримінальну імперію через рік після того, як він успадкував величезний стан та титул своєї родини.
Джеймс, який отримав популярність завдяки ролі в "Дивергенті" (Divergent), розповів Reuters, що новий сезон досліджує, що "вікові володіння землею" та величезне успадковане багатство можуть зробити з людиною.
"(Горніман) починає розуміти, що насильство породжує почуття влади, і він готовий вдатися до насильства, щоб досягти бажаного", - розповів він.
У новому сезоні, знятому в таких місцях, як італійське озеро Маджоре, Горніман об'єднується зі спадкоємицею наркоімперії Сьюзі Гласс та її батьком Боббі, якого грає Рей Вінстон, бачачи в ньому ідеального кандидата у кримінальний світ.
Ветеран кримінальних фільмів Вінстон сказав, що серіал знаходить відгук у глядачів, бо він стирає межу між організованою злочинністю та істеблішментом.
"Хто такі гангстери? Це справді хлопець з вулиці чи це ієрархія, дворянство? Бо як вони взагалі туди потрапили? - сказав він. - Це як трохи перевернути все з ніг на голову".
У другому сезоні з'являються кілька нових акторів, зокрема зірка фільму "365 днів" (365 Days) Мікеле Морроне, актриса фільму "Леопард" (The Leopard) Бенедетта Поркаролі та британська телеведуча Майя Джама.
Джеймс пожартував, що новачків потрібно "поінформувати" про нетрадиційний стиль режисури Річі перед початком зйомок. "Ми завжди говоримо... уявіть, що у вас є сценарій, а потім спаліть його, тому що ви ніколи не скажете жодної з цих реплік", - сказав він.
Бонневіль, ще один новачок у серіалі, сказав, що "неординарний і божевільний" підхід Річі до кіновиробництва створює жваву атмосферу на знімальному майданчику, а Еспозіто зазначив, що це пов'язане з почуттям "небезпеки". "Ну, це шоу-бізнес, і це чудова річ", - додав він.
Другий сезон "Джентльменів" вийде на Netflix у четвер.