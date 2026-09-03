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Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалу

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

Меган Маркл нібито вела переговори про роль у третьому сезоні «Джентльменів». Актори та продюсер серіалу прокоментували чутки.

Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалу
Джерело: netflix.com

Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, за чутками, вела переговори щодо участі в серіалі Гая Річі "Джентльмени" (The Gentlemen). Зірка шоу Тео Джеймс сказав, що його "заінтригували" ці припущення, пише УНН з посиланням на Reuters.

Звідки взялися чутки

Наприкінці серпня з'явилися повідомлення про те, що Маркл може зіграти роль у третьому сезоні кримінальної драми невдовзі після того, як вона та принц Гаррі оголосили про плани повернутися до Великої Британії. Однак подальші повідомлення у ЗМІ припускали, що від цієї пропозиції відмовилися на тлі "негативної реакції" на ці чутки.

Що кажуть актори і продюсер серіалу

У той час як зірка серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) Джанкарло Еспозіто заявив, що людина з такою популярністю може бути "як великим плюсом, так і великим мінусом", Г'ю Бонневіль відкинув ці повідомлення як "геніальний маркетинговий хід".

"Я пропонував Кіра Стармера на цю роль, але, схоже, ніхто не виявив інтересу", - пожартував актор з "Аббатства Даунтон" (Downton Abbey).

Співавтор сценарію та виконавчий продюсер серіалу Меттью Рід зазначив, що у Річі "прекрасна традиція запрошувати людей з несподіваних місць", додавши, що рівень інтересу до потенційних акторів демонструє, наскільки сильно глядачі цікавляться серіалом.

Про що другий сезон "Джентльменів"

Після успіху дебютного сезону в 2024 році другий сезон "Джентльменів" повертається з Едді Горніманом, якого грає Джеймс, який прагне розширити свою кримінальну імперію через рік після того, як він успадкував величезний стан та титул своєї родини.

Джеймс, який отримав популярність завдяки ролі в "Дивергенті" (Divergent), розповів Reuters, що новий сезон досліджує, що "вікові володіння землею" та величезне успадковане багатство можуть зробити з людиною.

"(Горніман) починає розуміти, що насильство породжує почуття влади, і він готовий вдатися до насильства, щоб досягти бажаного", - розповів він.

У новому сезоні, знятому в таких місцях, як італійське озеро Маджоре, Горніман об'єднується зі спадкоємицею наркоімперії Сьюзі Гласс та її батьком Боббі, якого грає Рей Вінстон, бачачи в ньому ідеального кандидата у кримінальний світ.

Ветеран кримінальних фільмів Вінстон сказав, що серіал знаходить відгук у глядачів, бо він стирає межу між організованою злочинністю та істеблішментом.

"Хто такі гангстери? Це справді хлопець з вулиці чи це ієрархія, дворянство? Бо як вони взагалі туди потрапили? - сказав він. - Це як трохи перевернути все з ніг на голову".

У другому сезоні з'являються кілька нових акторів, зокрема зірка фільму "365 днів" (365 Days) Мікеле Морроне, актриса фільму "Леопард" (The ⁠Leopard) Бенедетта Поркаролі та британська телеведуча Майя Джама.

Джеймс пожартував, що новачків потрібно "поінформувати" про нетрадиційний стиль режисури Річі перед початком зйомок. "Ми завжди говоримо... уявіть, що у вас є сценарій, а потім спаліть його, тому що ви ніколи не скажете жодної з цих реплік", - сказав він.

Бонневіль, ще один новачок у серіалі, сказав, що "неординарний і божевільний" підхід Річі до кіновиробництва створює жваву атмосферу на знімальному майданчику, а Еспозіто зазначив, що це пов'язане з почуттям "небезпеки". "Ну, це шоу-бізнес, і це чудова річ", - додав він.

Другий сезон "Джентльменів" вийде на Netflix у четвер.

Юлія Шрамко

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