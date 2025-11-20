$42.090.00
15:56 • 490 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4220 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21859 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 32978 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22140 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41563 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39948 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53359 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29440 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25875 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar

Київ • УНН

 • 2716 перегляди

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прикрасила обкладинку журналу Harper's Bazaar за грудень 2025/січень 2026 року, де поділилася думками про виховання дітей, стосунки з принцом Гаррі та кар'єру. Вона розповіла про свій вірусний момент на Тижні моди у Парижі та важливість автентичності.

Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar
скріншот з відео / instagram.com/meghan

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з'явилася на обкладинці журналу Harper's Bazaar, про що вона і глянцеве видання повідомили в Instagram, пише УНН.

Деталі

Меган з'явилася у журналі за грудень 2025/січень 2026 року, який, як зазначає Daily Mail, було відзначено як арт-випуск.

На фотографії вона, схоже, була без макіяжу: волосся було зібране ззаду, а у вухах виднілися звисаючі діамантові сережки, вказує Daily Mail.

Мама двох дітей на одній зі світлин була одягнена в чорний шовковий блейзер із глибоким вирізом та зав'язкою на талії. Обкладинка журналу називалася "Меган, герцогиня Сассекська, зустрічає свій момент" (Meghan, Duchess of Sussex, Meets her Moment).

Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду06.11.25, 09:34 • 35813 переглядiв

На іншому фото для журналу Меган позувала в червоній сукні без рукавів із ефектною накидкою, перекинутою через одне плече.

Обговорюючи уроки з недосконалих моментів, вона поділилася: "Ви вчитеся не робити цього знову".

"Якщо все йде гладко, ви нічого не вчитеся. Якщо нічого не вчитеся, ви не зростатимете", - вказала Меган.

"Я мама дітей у тому віці, коли вони постійно навчаються чогось нового. Я бачу, як вони щодня стикаються з речами, які здаються абсолютно непереборними", - зазначила вона.

Герцогиня додала, що у спробах бути ідеальною "не так багато задоволення".

В іншому місці інтерв'ю Меган також розповіла про свої стосунки з принцом Гаррі, за якого вона вийшла заміж у 2018 році.

Вона сказала про Гаррі: "Він любить мене так сміливо, усією душею, і він має іншу точку зору, тому що він бачить медіа так, як не бачу я".

"Ніхто у світі не любить мене більше, ніж він, тому я знаю, що він завжди мене підтримуватиме", - продовжила вона.

Герцогиня Сассекська також поділилася, що чоловік пробудив у ній "дитячу цікавість" та "грайливість".

"Це проявляється у всіх сферах нашого життя. Навіть у бізнесі я хочу, щоб ми грали, веселилися, досліджували та виявляли творчі здібності", - поділилася вона.

У пари двоє дітей - шестирічний син Арчі Гаррісон та чотирирічна донька Лілібет Діана.

І, що цікаво, Меган також розповіла про свій вірусний момент на Тижні моди у Парижі у вересні, коли вона відвідала показ Balenciaga.

Це був перший показ під керівництвом її друга П'єрпаоло Піччолі як креативного директора, але пізніше він сказав, що герцогиня, по суті, сама запросила себе.

"Я була рада його бачити", - розповіла Меган Harper's Bazaar про показ Balenciaga.

"Я зв'язалася з ним і сказала: "Рада прийти та підтримати тебе". Ми тримали це в секреті, і це було дуже добре", - сказала вона.

Засновниця As Ever додала, що їй подобається можливість "робити і те, й інше" – поєднувати материнство та кар'єру.

"Думаю, щойно починаєш приймати всі свої особисті рішення, ґрунтуючись на чужій думці, втрачаєш свою автентичність", - сказала вона.

Меган додала, що її кордони стали "міцнішими", коли вона опинилася "на очах".

"Знаходиш різні способи захистити себе, чи то самозбереження, чи просто дорослішання", - розповіла вона виданню.

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
