Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar

скриншот с видео / instagram.com/meghan

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на обложке журнала Harper's Bazaar, о чем она и глянцевое издание сообщили в Instagram, пишет УНН.

Детали

Меган появилась в журнале за декабрь 2025/январь 2026 года, который, как отмечает Daily Mail, был отмечен как арт-выпуск.

На фотографии она, похоже, была без макияжа: волосы были собраны сзади, а в ушах виднелись свисающие бриллиантовые серьги, указывает Daily Mail.

Мама двоих детей на одной из фотографий была одета в черный шелковый блейзер с глубоким вырезом и завязкой на талии. Обложка журнала называлась "Меган, герцогиня Сассекская, встречает свой момент" (Meghan, Duchess of Sussex, Meets her Moment).

Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда

На другом фото для журнала Меган позировала в красном платье без рукавов с эффектной накидкой, перекинутой через одно плечо.

Обсуждая уроки из несовершенных моментов, она поделилась: "Вы учитесь не делать этого снова".

"Если все идет гладко, вы ничему не учитесь. Если ничему не учитесь, вы не будете расти", - указала Меган.

"Я мама детей в том возрасте, когда они постоянно учатся чему-то новому. Я вижу, как они каждый день сталкиваются с вещами, которые кажутся абсолютно непреодолимыми", - отметила она.

Герцогиня добавила, что в попытках быть идеальной "не так много удовольствия".

В другом месте интервью Меган также рассказала о своих отношениях с принцем Гарри, за которого она вышла замуж в 2018 году.

Она сказала о Гарри: "Он любит меня так смело, всей душой, и у него другая точка зрения, потому что он видит медиа так, как не вижу я".

"Никто в мире не любит меня больше, чем он, поэтому я знаю, что он всегда будет меня поддерживать", - продолжила она.

Герцогиня Сассекская также поделилась, что муж пробудил в ней "детское любопытство" и "игривость".

"Это проявляется во всех сферах нашей жизни. Даже в бизнесе я хочу, чтобы мы играли, веселились, исследовали и проявляли творческие способности", - поделилась она.

У пары двое детей - шестилетний сын Арчи Харрисон и четырехлетняя дочь Лилибет Диана.

И, что интересно, Меган также рассказала о своем вирусном моменте на Неделе моды в Париже в сентябре, когда она посетила показ Balenciaga.

Это был первый показ под руководством ее друга Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора, но позже он сказал, что герцогиня, по сути, сама пригласила себя.

"Я была рада его видеть", - рассказала Меган Harper's Bazaar о показе Balenciaga.

"Я связалась с ним и сказала: "Рада прийти и поддержать тебя". Мы держали это в секрете, и это было очень хорошо", - сказала она.

Основательница As Ever добавила, что ей нравится возможность "делать и то, и другое" – совмещать материнство и карьеру.

"Думаю, как только начинаешь принимать все свои личные решения, основываясь на чужом мнении, теряешь свою аутентичность", - сказала она.

Меган добавила, что ее границы стали "крепче", когда она оказалась "на виду".

"Находишь разные способы защитить себя, будь то самосохранение или просто взросление", - рассказала она изданию.