Спортивна драма з інтригами та розкішшю - Меган Маркл та принц Гаррі запускають серіал про поло на Netflix
Archewell Productions готує серіал про елітний кінний спорт у Флориді. Сюжет розкриє суперництво команд, сімейні інтриги та розкішне життя спортсменів.
Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про запуск нового серіалу на платформі Netflix. Проєкт реалізується через їхню продакшн-компанію Archewell Productions і присвячений поло — елітному кінному спорту, який особливо цінують у британській аристократії та який є одним із улюблених хобі принца Гаррі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Harper’s Bazaar.
Деталі
Сюжет серіалу розгортається навколо напруженого суперництва двох команд і родин, що їх підтримують. Глядачі зможуть побачити яскраві конфлікти, інтриги та характери, що запам’ятовуються. Події відбуваються у Вельїнґтоні, штат Флорида — одному з провідних центрів американського поло, де спорт поєднує високий рівень конкуренції та розкішний спосіб життя.
Валентинки від королівської родини: Вільям та Кейт показали спільне фото, а Меган Маркл - рідкісне фото Гаррі з донькою15.02.26, 09:36 • 5711 переглядiв
Представники Archewell Productions зазначають, що проєкт поєднає спортивну драму з особистими історіями героїв, роблячи акцент на амбіціях, цінностях та суперництві, яке формує характер людей. Прем’єра очікується вже найближчими місяцями, а перші кадри серіалу вже привернули увагу шанувальників британської королівської родини та прихильників спортивних драм.
Окрім цього, герцогиня Сассекська Меган Маркл нещодавно прикрасила обкладинку Harper’s Bazaar за грудень 2025/січень 2026 року. У інтерв’ю вона розповіла про виховання дітей, партнерство з принцом Гаррі, власну кар’єру та вірусний момент на Тижні моди у Парижі, підкресливши важливість залишатися автентичною в будь-яких сферах життя.
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar20.11.25, 16:45 • 52453 перегляди