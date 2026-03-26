Спортивная драма с интригами и роскошью – Меган Маркл и принц Гарри запускают сериал о поло на Netflix
Киев • УНН
Archewell Productions готовит сериал об элитном конном спорте во Флориде. Сюжет раскроет соперничество команд, семейные интриги и роскошную жизнь спортсменов.
Меган Маркл и принц Гарри объявили о запуске нового сериала на платформе Netflix. Проект реализуется через их продакшн-компанию Archewell Productions и посвящен поло — элитному конному спорту, который особенно ценят в британской аристократии и который является одним из любимых хобби принца Гарри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Harper’s Bazaar.
Детали
Сюжет сериала разворачивается вокруг напряженного соперничества двух команд и семей, которые их поддерживают. Зрители смогут увидеть яркие конфликты, интриги и запоминающиеся характеры. События происходят в Веллингтоне, штат Флорида — одном из ведущих центров американского поло, где спорт сочетает высокий уровень конкуренции и роскошный образ жизни.
Представители Archewell Productions отмечают, что проект объединит спортивную драму с личными историями героев, делая акцент на амбициях, ценностях и соперничестве, которое формирует характер людей. Премьера ожидается уже в ближайшие месяцы, а первые кадры сериала уже привлекли внимание поклонников британской королевской семьи и любителей спортивных драм.
Кроме этого, герцогиня Сассекская Меган Маркл недавно украсила обложку Harper’s Bazaar за декабрь 2025/январь 2026 года. В интервью она рассказала о воспитании детей, партнерстве с принцем Гарри, собственной карьере и вирусном моменте на Неделе моды в Париже, подчеркнув важность оставаться аутентичной в любых сферах жизни.
