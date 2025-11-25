Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Netflix / pagesix.com

Навколо герцогині Сассекської Меган Маркл знову виникла суперечка. Джерела у сфері моди стверджують, що вона без дозволу забрала зі зйомки обкладинки Variety у 2022 році зелену сукню за 1695 доларів, інші ж називають ситуацію "непорозумінням", повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

За словами джерела у сфері моди, Маркл "забрала сукню зі зйомки, не питаючи". Йдеться про смарагдово-зелену сукню Galvan "Ushuaia" на одне плече, яка нібито зникла після фотосесії. Друге джерело підтвердило, що Меган зрештою отримала цю сукню.

Дискусія спалахнула з новою силою після того, як минулого тижня у трейлері її шоу "З любов’ю, Меган, відзначення свята" (With Love, Meghan Holiday Celebration) глядачі помітили цю саму сукню.

Одне з джерел припускало, що Маркл могла взяти наряд для "архівування" своїх образів як королівської особи: "Було відомо, що коли речі вилучали, їх можуть не повернути".

Друге джерело видання назвало галас навколо сукні "непорозумінням" та зазначило, що Меган мала право забирати одяг. Водночас інше джерело заперечило існування будь-якого королівського протоколу щодо обов’язкового архівування одягу, заявивши: "Це брехня!"

Джерело у модній індустрії також пояснило, що подібні ситуації трапляються часто: "Нерідко трапляється, що акторам подобається щось зі зйомки, і вони просять залишити це собі або купити".

Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar

До того ж, у 2024 році журналістка Ванесса Грігоріадіс у подкасті "Heretics" згадувала, що Меган нібито брала "багато речей" після гучних фотосесій.

Вона додала: "Що шокує в таких нібито історіях, так це те, що хтось, хто живе в особняку вартістю понад 15 мільйонів доларів… але дбає про те, щоб забрати додому ювелірні вироби та одяг з фотосесії, які вона явно може собі дозволити".

Нагадаємо

