Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ

Вокруг герцогини Сассекской Меган Маркл снова возник спор. Источники в сфере моды утверждают, что она без разрешения забрала со съемки обложки Variety в 2022 году зеленое платье за 1695 долларов, другие же называют ситуацию "недоразумением", сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

По словам источника в сфере моды, Маркл "забрала платье со съемки, не спрашивая". Речь идет об изумрудно-зеленом платье Galvan "Ushuaia" на одно плечо, которое якобы исчезло после фотосессии. Второй источник подтвердил, что Меган в конце концов получила это платье.

Дискуссия вспыхнула с новой силой после того, как на прошлой неделе в трейлере ее шоу "С любовью, Меган, празднование праздника" (With Love, Meghan Holiday Celebration) зрители заметили это же платье.

Один из источников предполагал, что Маркл могла взять наряд для "архивирования" своих образов как королевской особы: "Было известно, что когда вещи изымали, их могут не вернуть".

Второй источник издания назвал шумиху вокруг платья "недоразумением" и отметил, что Меган имела право забирать одежду. В то же время другой источник отрицал существование какого-либо королевского протокола относительно обязательного архивирования одежды, заявив: "Это ложь!"

Источник в модной индустрии также пояснил, что подобные ситуации случаются часто: "Нередко случается, что актерам нравится что-то со съемки, и они просят оставить это себе или купить".

К тому же, в 2024 году журналистка Ванесса Григориадис в подкасте "Heretics" вспоминала, что Меган якобы брала "много вещей" после громких фотосессий.

Она добавила: "Что шокирует в таких якобы историях, так это то, что кто-то, кто живет в особняке стоимостью более 15 миллионов долларов… но заботится о том, чтобы забрать домой ювелирные изделия и одежду с фотосессии, которые она явно может себе позволить".

Напомним

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сыграет главную роль в фильме "Близкие личные друзья" после восьми лет перерыва в актерской карьере. Съемки проходят в Пасадене в Луизиане с Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джеком Куэйдом.