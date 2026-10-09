Вдова основателя Playboy Хью Хефнера призвала Джессику Бил пересмотреть роль в фильме "Playmates"

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера почти десять лет спустя после его смерти выразила свое неодобрение фильму-истории взросления, вдохновленной ее покойным мужем. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deadline.

Детали

Кристал Хефнер, которая была замужем за ним с 2012 года до его смерти в возрасте 91 года в 2017 году, поделилась скриншотом личного сообщения в Instagram, которое она отправила Джессике Бил с просьбой "пересмотреть свое решение" сыграть вымышленную жену Хью в фильме Лоррейн Николсон "Playmates" от Searchlight.

"Пожалуйста, пересмотрите свое решение сыграть роль "жены" Хью Хефнера, если этот фильм призван романтизировать его или мир Playboy, — написала Кристал в сообщении. — На самом деле я была его женой и подвергалась сексуальному, эмоциональному, финансовому и физическому абьюзу в этих отношениях. Многие другие женщины также выступили с обвинениями в изнасиловании, принуждении, употреблении наркотиков и эксплуатации. Есть также глубоко тревожные опасения, связанные с несовершеннолетними. Я надеюсь, что каждый, кто участвует в этом фильме, найдет время выслушать женщин, переживших это, прежде чем помогать Голливуду превращать это в ностальгию".

Сценарий и режиссура фильма Николсон, вдохновленного ее детской дружбой с детьми Хью Хефнера, "Playmates" описывается как история взросления в Лос-Анджелесе о 13-летней "всезнайке" Элль (в исполнении Индианы Элль), которая считает особняк Playboy своим вторым домом. Во время пребывания в особняке Элль встречает Анну (Лили-Роуз Депп), одну из семи претенденток на звание "Подружки месяца" ("Playmate of the Month"). Они заводят неожиданную дружбу и пытаются помочь друг другу получить то, чего каждая из них больше всего хочет: обложку журнала и парня.

Кристал добавила в своем посте: "Что касается фильма, я надеюсь, что он не будет прославлять Хью Хефнера. Поскольку главные роли исполняют женщины, я надеюсь, что фильм в конечном итоге донесет послание о расширении возможностей: что женщины могут найти самореализацию, независимость и ощущение собственной идентичности за пределами Playboy".

Как стало известно изданию, Билл Пуллман играет Хью Хефнера, а персонаж Бил — вымышленная роль, не вдохновленная ни одной из трех его жен.

После смерти Хью Хефнера в 2017 году Кристал откровенно рассказала о токсичной атмосфере особняка Playboy и абьюзе, которым, по ее словам, она подвергалась во время пребывания там, а другие модели Playboy в последние годы поделились похожим опытом, отмечает издание.

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