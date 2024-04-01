Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе

Могила на кладбище Вествуд-Виллидж, рядом с местом упокоения Мэрилин Монро и основателя Playboy Хью Хефнера, была приобретена технологическим инвестором за 195 000 долларов. Об этом передает УНН с ссылкой на Sky News.

Детали

По данным аукционного дома Julien's Auctions, склеп на сельском кладбище Pierce Brothers Westwood в Лос-Анджелесе перешел к новому владельцу за 195 000 долларов (180 371,84 евро). Оценка составляла от 200 000 до 400 000 долларов.

Справка

После смерти в возрасте 36 лет Монро была похоронена на кладбище в 1962 году. В 1992 году Хефнер приобрел склеп рядом с местом ее упокоения. Он умер в сентябре 2017 года в возрасте 91 года. Однако место, которое было продано на аукционе, расположено не совсем рядом со знаменитостями: однопространственный мавзолей расположен на один ряд выше и четыре места слева от места упокоения Монро.

Напомним,

На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких остатков скелетов не сохранилось.