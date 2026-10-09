Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"

$44.850.0150.140.02
ukenru
09:51 • 12130 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
09:35 • 19385 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
09:11 • 14989 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
08:02 • 24512 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Ексклюзив
07:59 • 20239 перегляди
Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані
07:15 • 17101 перегляди
Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр
Ексклюзив
05:59 • 41474 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
9 жовтня, 05:28 • 24092 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
9 жовтня, 05:13 • 18629 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
9 жовтня, 04:58 • 18132 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.4м/с
66%
745мм
Популярнi новини
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 28935 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25216 перегляди
Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми9 жовтня, 04:48 • 10143 перегляди
Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси9 жовтня, 04:53 • 6620 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45437 перегляди
Публікації
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 19379 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45678 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 41473 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 54936 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 50780 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 290 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 1556 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45679 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25371 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 29091 перегляди
Актуальне
Х-101
Dassault Rafale
Опалення
The New York Times
Техніка

Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Крістал Гефнер закликала не романтизувати Playboy у фільмі «Playmates». Стрічка натхненна дитячими спогадами режисерки.

Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"

Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера майже через десять років після його смерті висловила своє несхвалення фільму-історії дорослішання, натхненної її покійним чоловіком. Про це УНН пише з посиланням на Deadline.

Деталі

Крістал Гефнер, яка була одружена із ним з 2012 року до його смерті у віці 91 року у 2017 році, поділилася скріншотом особистого повідомлення в Instagram, яке вона відправила Джесіці Біл з проханням "переглянути своє рішення" зіграти вигадану дружину Г'ю у фільмі Лоррейн Ніколсон "Playmates" від Searchlight.

"Будь ласка, перегляньте свою роль "дружини" Г'ю Гефнера, якщо цей фільм має на меті романтизувати його чи світ Playboy, – написала Крістал у повідомленні. - Насправді я була його дружиною і зазнала сексуального, емоційного, фінансового та фізичного аб'юзу в цих стосунках. Багато інших жінок також виступили зі звинуваченнями у зґвалтуванні, примусі, вживанні наркотиків та експлуатації. Є також глибоко тривожні занепокоєння, пов'язані з неповнолітніми. Я сподіваюся, що кожен, хто бере участь у цьому фільмі, знайде час, щоб вислухати жінок, які пережили це, перш ніж допомогти Голлівуду перетворити це на ностальгію".

Сценарій і режисура фільму Ніколсон, натхненний її дитячою дружбою з дітьми Г'ю Гефнера, "Playmates" описується як історія дорослішання в Лос-Анджелесі про 13-річну "всезнайку" Елль (у виконанні Індіани Елль), яка вважає особняк Playboy своїм другим домом. Під час перебування в особняку Елль зустрічає Анну (Лілі-Роуз Депп), одну з семи претенденток на звання "Подружки місяця" ("Playmate of the Month"). Вони зав'язують несподівану дружбу і намагаються допомогти одна одній отримати те, чого одна найбільше хоче: обкладинку журналу та хлопця.

Крістал додала у своєму дописі: "Щодо фільму, я сподіваюся, що він не прославлятиме Г'ю Гефнера. З жінками в головних ролях, я сподіваюся, що фільм зрештою донесе послання про розширення можливостей: що жінки можуть знайти самореалізацію, незалежність та відчуття себе поза Playboy".

Як відомо виданню, Білл Пулман грає Г'ю Гефнера, і персонаж Біл — це вигадана роль, не натхненна жодною з трьох його дружин.

Після смерті Г'ю Гефнера у 2017 році Крістал відверто розповіла про токсичну атмосферу особняка Playboy та аб'юз, яких, за її словами, вона зазнала під час свого перебування там, а інші моделі Playboy поділилися подібним досвідом останніми роками, зазначає видання.

Місце поховання поруч з Мерилін Монро та засновником Playboy Г’ю Хефнером продали на аукціоні01.04.24, 17:55 • 27202 перегляди

Юлія Шрамко

КультураСвітУНН Lite
Лос-Анджелес