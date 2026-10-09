Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"

Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера майже через десять років після його смерті висловила своє несхвалення фільму-історії дорослішання, натхненної її покійним чоловіком. Про це УНН пише з посиланням на Deadline.

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Крістал Гефнер, яка була одружена із ним з 2012 року до його смерті у віці 91 року у 2017 році, поділилася скріншотом особистого повідомлення в Instagram, яке вона відправила Джесіці Біл з проханням "переглянути своє рішення" зіграти вигадану дружину Г'ю у фільмі Лоррейн Ніколсон "Playmates" від Searchlight.

"Будь ласка, перегляньте свою роль "дружини" Г'ю Гефнера, якщо цей фільм має на меті романтизувати його чи світ Playboy, – написала Крістал у повідомленні. - Насправді я була його дружиною і зазнала сексуального, емоційного, фінансового та фізичного аб'юзу в цих стосунках. Багато інших жінок також виступили зі звинуваченнями у зґвалтуванні, примусі, вживанні наркотиків та експлуатації. Є також глибоко тривожні занепокоєння, пов'язані з неповнолітніми. Я сподіваюся, що кожен, хто бере участь у цьому фільмі, знайде час, щоб вислухати жінок, які пережили це, перш ніж допомогти Голлівуду перетворити це на ностальгію".

Сценарій і режисура фільму Ніколсон, натхненний її дитячою дружбою з дітьми Г'ю Гефнера, "Playmates" описується як історія дорослішання в Лос-Анджелесі про 13-річну "всезнайку" Елль (у виконанні Індіани Елль), яка вважає особняк Playboy своїм другим домом. Під час перебування в особняку Елль зустрічає Анну (Лілі-Роуз Депп), одну з семи претенденток на звання "Подружки місяця" ("Playmate of the Month"). Вони зав'язують несподівану дружбу і намагаються допомогти одна одній отримати те, чого одна найбільше хоче: обкладинку журналу та хлопця.

Крістал додала у своєму дописі: "Щодо фільму, я сподіваюся, що він не прославлятиме Г'ю Гефнера. З жінками в головних ролях, я сподіваюся, що фільм зрештою донесе послання про розширення можливостей: що жінки можуть знайти самореалізацію, незалежність та відчуття себе поза Playboy".

Як відомо виданню, Білл Пулман грає Г'ю Гефнера, і персонаж Біл — це вигадана роль, не натхненна жодною з трьох його дружин.

Після смерті Г'ю Гефнера у 2017 році Крістал відверто розповіла про токсичну атмосферу особняка Playboy та аб'юз, яких, за її словами, вона зазнала під час свого перебування там, а інші моделі Playboy поділилися подібним досвідом останніми роками, зазначає видання.

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