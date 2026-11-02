Режиссёр культового фильма «Схватка» Майкл Манн случайно подстрелил себя на стрельбище в Лос-Анджелесе

Американский режиссёр Майкл Манн, известный по криминальному триллеру «Схватка», получил огнестрельное ранение в результате случайного выстрела на стрельбище в Лос-Анджелесе. 83-летнего кинематографиста госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

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Инцидент произошёл в субботу, 31 октября, когда Манн тренировался в стрельбе по мишеням. По словам представителя режиссёра, оружие случайно выстрелило, находясь в кобуре.

В результате выстрела режиссёр получил поверхностное ранение. Его доставили в больницу в стабильном состоянии, а после осмотра и лечения выписали.

Что известно об инциденте

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что правоохранители прибыли на стрельбище после сообщения о выстрелах. По результатам проверки они установили, что инцидент был случайным.

Представитель Манна отметил, что режиссёр десятилетиями занимается стрельбой по мишеням.

Майкл Манн известен своими криминальными драмами, среди которых «Вор» 1981 года, «Охотник на людей» 1986 года и «Схватка» 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Режиссёр уделяет особое внимание реалистичности сцен с оружием. В частности, во время съёмок «Схватки» актёры использовали холостые патроны, чтобы передать настоящее звучание выстрелов.

В настоящее время Манн работает над продолжением культового триллера — фильмом «Схватка 2», основанным на романе, который он написал в соавторстве с Мег Гардинер.

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