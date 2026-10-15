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Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров

Киев • УНН

 • 18109 просмотра

Аль Пачино станет 62-м лауреатом награды SAG-AFTRA за достижения в течение жизни. Награду вручат 28 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.

Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Известный актер Аль Пачино в следующем году получит награду за жизненные достижения — за достижения в карьере и гуманитарную деятельность. Об этом в четверг сообщила актерская профсоюзная организация SAG-AFTRA, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский актер, наиболее известный по роли Майкла Корлеоне в фильмах серии "Крестный отец", станет 62-м лауреатом премии SAG-AFTRA за жизненные достижения (Life Achievement Award). Профсоюз вручит ему награду в Лос-Анджелесе во время 33-й церемонии вручения премий SAG Awards 28 февраля 2027 года; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix.

Эта награда является признанием карьеры Аль Пачино, которая продолжается уже более шести десятилетий и охватывает работу в кино, на телевидении и в театре. Актер известен созданием множества ярких образов, среди которых — реальный полицейский Фрэнк Серпико в фильме "Серпико" (1973), мафиози из Майами Тони Монтана в картине "Лицо со шрамом" (1983), а также голливудский агент Марвин Шварц в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (2019).

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По словам представителей профсоюза, эта награда ежегодно вручается актеру, который воплощает "лучшие идеалы актерской профессии".

"Большую часть своей жизни я провел в поисках и странствиях, но всегда чувствовал себя как дома, когда держал в руках сценарий и находился рядом с коллегами-актерами", — отметил Пачино в заявлении, опубликованном профсоюзом.

"Именно работа и люди, которых я встречал на своем пути, стали одними из величайших радостей моей жизни. Для меня большая честь получить признание от SAG-AFTRA как знак признания моего творческого пути", — добавил он.

Добавим

Аль Пачино получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за воплощение образа подполковника Фрэнка Слейда в фильме "Запах женщины" (1992), а также неоднократно становился обладателем премий "Эмми", "Тони" и "Золотой глобус". "Как и многие другие актеры, я всю жизнь с восхищением и благодарностью наблюдал за этой стихийной силой природы — Аль Пачино. Наблюдая за его игрой, одновременно видишь и ученика, и мастера", — добавил в своем заявлении президент профсоюза SAG-AFTRA Шон Астин.

Пачино также принял участие в телемарафоне "Америка: Дань уважения героям" (America: A Tribute to Heroes), организованном после терактов 11 сентября 2001 года, а в 2009 году получил гуманитарную премию имени Джейн Уайман от Фонда борьбы с артритом (Arthritis Foundation) за свою благотворительную деятельность.

86-летний актер, получивший при рождении имя Альфредо Джеймс Пачино, родился в Нью-Йорке. На протяжении 1960-х годов он пытался найти постоянную работу, пока в 1972 году не совершил прорыв в кино, сыграв в фильме "Крестный отец".

Профсоюз SAG-AFTRA представляет интересы около 160 000 человек, среди которых актеры, дикторы, теле- и радиожурналисты, танцоры, диджеи, авторы и редакторы новостей, ведущие программ, кукловоды, исполнители звукозаписей, певцы, каскадеры, актеры озвучивания, инфлюенсеры и другие специалисты сферы развлечений и медиа.

Антонина Туманова

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