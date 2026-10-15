Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів

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Відомий актор Аль Пачіно наступного року отримає нагороду за життєві досягнення — відзнаку за кар'єрні здобутки та гуманітарну діяльність. Про це повідомила у четвер акторська профспілка SAG-AFTRA, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Американський актор, найбільш відомий за роллю Майкла Корлеоне у фільмах серії "Хрещений батько", стане 62-м лауреатом премії SAG-AFTRA за життєві досягнення (Life Achievement Award). Профспілка вручить йому нагороду в Лос-Анджелесі під час 33-ї церемонії вручення премій SAG Awards 28 лютого 2027 року; захід транслюватиметься в прямому ефірі на платформі Netflix.

Ця відзнака є визнанням кар'єри Аль Пачіно, що триває вже понад шість десятиліть і охоплює роботу в кіно, на телебаченні та в театрі. Актор відомий створенням багатьох яскравих образів, серед яких — реальний поліцейський Френк Серпіко у фільмі "Серпіко" (1973), мафіозі з Маямі Тоні Монтана у стрічці "Обличчя зі шрамом" (1983), а також голлівудський агент Марвін Шварц у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в… Голлівуді" (2019).

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За словами представників профспілки, ця нагорода щороку вручається актору, який втілює "найкращі ідеали акторської професії".

"Більшу частину свого життя я провів у пошуках і мандрах, але завжди почувався як удома, коли мав у руках сценарій і був поруч із колегами-акторами", — зазначив Пачіно в заяві, оприлюдненій профспілкою.

"Саме робота й люди, яких я зустрічав на своєму шляху, стали одними з найбільших радощів мого життя. Для мене велика честь отримати визнання від SAG-AFTRA як відзнаку мого творчого шляху", — додав він.

Додамо

Аль Пачіно здобув премію "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" за втілення образу підполковника Френка Слейда у фільмі "Запах жінки" (1992), а також неодноразово ставав володарем премій "Еммі", "Тоні" та "Золотий глобус". "Як і багато інших акторів, я все життя з захопленням і вдячністю спостерігав за цією стихійною силою природи — Аль Пачіно. Дивлячись на його гру, бачиш водночас і учня, і майстра", — додав у своїй заяві президент профспілки SAG-AFTRA Шон Астін.

Пачіно також узяв участь у телемарафоні "Америка: Данина пошани героям" (America: A Tribute to Heroes), організованому після терактів 11 вересня 2001 року, а у 2009 році отримав гуманітарну премію імені Джейн Вайман від Фонду боротьби з артритом (Arthritis Foundation) за свою благодійну діяльність.

86-річний актор, який отримав при народженні ім’я Альфредо Джеймс Пачіно, народився в Нью-Йорку. Протягом 1960-х років він намагався знайти постійну роботу, аж поки у 1972 році не здійснив прорив у кіно, зігравши у фільмі "Хрещений батько".

Профспілка SAG-AFTRA представляє інтереси близько 160 000 осіб, серед яких актори, диктори, теле- й радіожурналісти, танцюристи, діджеї, автори та редактори новин, ведучі програм, ляльководи, виконавці звукозаписів, співаки, каскадери, актори озвучування, інфлюенсери та інші фахівці сфери розваг і медіа.