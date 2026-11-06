Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом

Фото: www.instagram.com/levon_hawke/

24-летний Левон Хоук, сын актеров Итана Хоука и Умы Турман, сыграет главную роль в драме "Двадцать семь". Его партнером по фильму станет лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

24-летняя звезда, сын Хоука и Умы Турман, получил роль в предстоящей независимой драме "Двадцать семь", сценарий к которой написал и режиссером которой выступил, как сообщает Variety, Грегори Карузо. Левон сыграет 27-летнего начинающего сценариста, который пытается совмещать отношения и борьбу с обсессивно-компульсивным расстройством, одновременно стремясь добиться успеха в киноиндустрии. Хопкинс выбран на роль 80-летнего наставника и близкого друга своего персонажа, который борется с болезнью Паркинсона - пишет издание.

Съемки фильма уже проходят в Лос-Анджелесе, однако точную дату премьеры пока не объявили. Режиссер Грегори Карузо рассказал о том, как Левон и Хопкинс исполнили главные роли в фильме.

Я написал этого персонажа, надеясь, что его сыграет кто-то вроде Энтони Хопкинса. Я никогда не представлял, что это действительно будет Энтони Хопкинс - сказал режиссер.

Карузо также добавил, что Хопкинс "привносит в роль мастерство, которое я до сих пор не могу полностью описать, а Левон встречает его в каждой сцене с настоящей уязвимостью и интеллектом".

Левон пошел по стопам своих родителей в сфере развлечений и дебютировал на профессиональном экране в мини-сериале 2023 года "Переполненная комната". В том же году он снялся в биографической драме своего отца "Дикая кошка". Старшая сестра Левона, Майя Хоук, также сыграла главную роль в проекте. Майя известна главными ролями в фильмах "Очень странные дела", а также "Маэстро" (2023) - пишет издание.

В то же время Левон дебютировал в кино в фильме 2024 года "Моргни дважды", режиссером которого выступила Зои Кравиц, а главную роль также исполнил Ченнинг Татум.

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