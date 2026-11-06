Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом

$45.440.0951.040.21
ukenru
07:24 • 4048 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 12801 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
06:40 • 15861 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 16530 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 12747 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 31993 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 34375 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27067 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 37272 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 21616 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине5 ноября, 23:14 • 18515 просмотра
Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии5 ноября, 23:45 • 10940 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 17375 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 10244 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto04:57 • 11422 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 12801 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь06:40 • 15861 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 16530 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 37271 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 29295 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 1174 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 2878 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 5118 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 23389 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 20128 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Фокс Ньюс

Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Левон Хоук получил главную роль в драме "Двадцать семь" вместе с Энтони Хопкинсом. Съёмки фильма уже идут в Лос-Анджелесе.

Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом
Фото: www.instagram.com/levon_hawke/

24-летний Левон Хоук, сын актеров Итана Хоука и Умы Турман, сыграет главную роль в драме "Двадцать семь". Его партнером по фильму станет лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

24-летняя звезда, сын Хоука и Умы Турман, получил роль в предстоящей независимой драме "Двадцать семь", сценарий к которой написал и режиссером которой выступил, как сообщает Variety, Грегори Карузо. Левон сыграет 27-летнего начинающего сценариста, который пытается совмещать отношения и борьбу с обсессивно-компульсивным расстройством, одновременно стремясь добиться успеха в киноиндустрии.  Хопкинс выбран на роль 80-летнего наставника и близкого друга своего персонажа, который борется с болезнью Паркинсона

- пишет издание.

Съемки фильма уже проходят в Лос-Анджелесе, однако точную дату премьеры пока не объявили. Режиссер Грегори Карузо рассказал о том, как Левон и Хопкинс исполнили главные роли в фильме.

Я написал этого персонажа, надеясь, что его сыграет кто-то вроде Энтони Хопкинса. Я никогда не представлял, что это действительно будет Энтони Хопкинс

- сказал режиссер.

Карузо также добавил, что Хопкинс "привносит в роль мастерство, которое я до сих пор не могу полностью описать, а Левон встречает его в каждой сцене с настоящей уязвимостью и интеллектом".

Левон пошел по стопам своих родителей в сфере развлечений и дебютировал на профессиональном экране в мини-сериале 2023 года "Переполненная комната". В том же году он снялся в биографической драме своего отца "Дикая кошка". Старшая сестра Левона, Майя Хоук, также сыграла главную роль в проекте. Майя известна главными ролями в фильмах "Очень странные дела", а также "Маэстро" (2023)

 - пишет издание.

В то же время Левон дебютировал в кино в фильме 2024 года "Моргни дважды", режиссером которого выступила Зои Кравиц, а главную роль также исполнил Ченнинг Татум.

Напомним

В честь Хэллоуина голливудские знаменитости поделились историями о загадочных событиях, которые они пережили в собственных домах и во время съемок. Дженнифер Энистон, Деми Ловато, Ариана Гранде и другие звезды рассказали о встречах с якобы призраками, непонятных звуках и странных явлениях.

Алла Киосак

КультураНовости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Лос-Анджелес