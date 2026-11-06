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The New York Times

Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

Левон Гоук отримав головну роль у драмі "Двадцять сім" разом з Ентоні Гопкінсом. Зйомки фільму вже тривають у Лос-Анджелесі.

Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом
Фото: www.instagram.com/levon_hawke/

24-річний Левон Гоук, син акторів Ітана Гоука та Уми Турман, зіграє головну роль у драмі "Двадцять сім". Його партнером по фільму стане лауреат премії "Оскар" Ентоні Гопкінс. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

24-річна зірка, син Гоука та Уми Турман, отримав роль у майбутній незалежній драмі "Двадцять сім", сценарій і режисер якої, як повідомляє Variety, написав Грегорі Карузо. Левон має зіграти 27-річного сценариста-початківця, який намагається поєднати стосунки та боротьбу з обсесивно-компульсивним розладом, водночас прагнучи успіху в кіноіндустрії.  Гопкінса обрано на роль 80-річного наставника та близького друга свого персонажа, який бореться з хворобою Паркінсона

- пише видання.

Зйомки фільму вже тривають у Лос-Анджелесі, однак точну дату прем’єри поки не оголосили. Режисер Грегорі Карузо розповів про те, як Левон та Гопкінс виконали головні ролі у фільмі.

Я написав цього персонажа, сподіваючись, що його зіграє хтось на кшталт Ентоні Гопкінса. Я ніколи не уявляв, що це справді буде Ентоні Гопкінс

- сказав режисер.

Карузо також додав, що Гопкінс "привносить у роль майстерність, яку я досі не можу повністю описати, а Левон зустрічає його в кожній сцені зі справжньою вразливістю та інтелектом".

Левон пішов стопами своїх батьків у сфері розваг і дебютував на професійному екрані в мінісеріалі 2023 року "Переповнена кімната". Того ж року він знявся в біографічній драмі свого батька "Дика кішка". Старша сестра Левона, Майя Гоук, також зіграла головну роль у проєкті. Майя відома головними ролями у фільмах "Дивні дива", а також "Маестро" (2023)

 - пише видання.

Водночас Левон дебютував у кіно у фільмі 2024 року "Мригни двічі", режисером якого була Зої Кравіц, а також у головній ролі знявся Ченнінг Татум.

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Алла Кіосак

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