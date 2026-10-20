Звезда культовых сериалов Эпплгейт призналась, что ей неправильно поставили тяжёлый диагноз

Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала, что её врач сказала ей, что у неё нет рассеянного склероза (РС), несмотря на то, что она боролась с изнурительными симптомами более пяти лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

54-летняя Эпплгейт, объявившая о своём диагнозе летом 2021 года, сделала шокирующее признание в новом эпизоде своего подкаста Messy вместе с соведущей Джейми-Линн Сиглер, где они обсуждали борьбу с РС.

Говоря о моменте, когда врач сообщила ей об этом, Эпплгейт, которая недавно была госпитализирована, со слезами на глазах сказала: "Она вошла в мою палату и сказала: "Поздравляю, у вас нет РС".

"Я вовсе не была счастлива. Все остальные были так счастливы", — поделилась актриса.

"Тебе не ставят неправильный диагноз, а потом вдруг становится лучше. Мне не стало лучше, Джейми! Скорее, мне стало хуже. И вот я снова оказалась в начале, где не знаю, что со мной происходит", — указала она.

"И это будет онлайн-расследование, которое мои врачи проведут, чтобы выяснить, что происходит с 2021 года, почему это случилось?" — добавила актриса.

Эпплгейт, которая годами пользовалась инвалидным креслом и тростью и была вынуждена отказаться от своей звёздной актёрской карьеры, сказала: "Я пережила из-за этого глубокую депрессию".

"Но я потеряла всё. Я потеряла работу. Я потеряла… простите. Что вы скажете кому-то, кто живёт с этим шесть лет… Боже, мне так жаль… потому что это остановило мою жизнь.

Мне до сих пор приходится пользоваться инвалидным креслом, когда я иду к врачу. Я не могу дойти от машины до палаты. Я всё ещё в этом. Ничего волшебного не произошло, когда она сказала: "У вас нет рассеянного склероза". Ничего волшебного не произошло.

Это странно, потому что я чувствую, что подвела всех. Это странное ощущение, потому что я - вы и я - стали вот этим — образцовыми примерами рассеянного склероза.

И для всего, что я делала. У меня была причина. У меня была чёртова причина, почему мой день каждый день был ужасным.

А теперь у меня нет причины, и это очень нервирует и сбивает меня с толку", — откровенно рассказала актриса.

Эпплгейт добавила, что неправильный диагноз — это "вынос мозга", и что она до сих пор находится в "состоянии шока", ища ответы на вопрос о настоящей природе своей болезни.

Эпплгейт продолжила: "У меня есть все симптомы человека с рассеянным склерозом. Каждый из них. Мы обе знаем, что есть много вещей, которые отражают рассеянный склероз. Много разных вещей".

"Я имею в виду, я уверена, что люди говорят что-то вроде: "Плакса, у тебя нет рассеянного склероза". Знаешь, это хорошо. Но нет, нет, нет", — указала она.

"Я сижу здесь, вчера проспала весь день и чувствую себя ужасно из-за жары. Мои ноги не работают. Знаете, со мной происходит всё то же самое. И всё же у меня такое: ну, у тебя этого нет, так что, знаешь, возможно, ты притворяешься. Знаете, в голове я думаю: что я могу делать иначе?" — отметила актриса.

"Знаете, но я уверена, что многие люди начинают думать, когда им ставят неправильный диагноз: ну, что я сделала не так? Что, что, что я делаю?" — сказала она.

Как сообщает TMZ, Эпплгейт вернулась домой в августе после госпитализации в Лос-Анджелесе в конце марта.

Источники сообщили изданию, что актриса, которой в 2021 году диагностировали рассеянный склероз, хорошо себя чувствует после возвращения к домашней жизни.

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Справочно

Кристина Эпплгейт — американская актриса, известная по ролям Келли Банди в культовом телесериале "Женаты... с детьми" (1987–1997), Саманты в сериале "Кто такая Саманта?" (2007–2009, по две номинации на премии "Эмми" и "Золотой глобус") и Джен Хардинг в телесериале "Мёртв для меня" (2019–2022, четыре номинации на "Эмми"). Лауреат премии "Эмми" (2003, "Друзья"), четырёхкратная номинантка на премии "Золотой глобус", "Спутник", "Выбор народа", трёхкратная — на кинопремию "Выбор критиков".