25 февраля, 19:42 • 11722 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 21232 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 20264 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 18991 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 17317 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15328 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 29304 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18614 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17868 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36019 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Звезда культовых сериалов почти не встает с постели: что происходит с Кристиной Эпплгейт

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Актриса Кристина Эпплгейт, которая борется с рассеянным склерозом с 2021 года, откровенно рассказала о своих ежедневных трудностях. Она старается быть максимально честной и открытой, вдохновляя других.

Звезда культовых сериалов почти не встает с постели: что происходит с Кристиной Эпплгейт

Известная актриса Кристина Эпплгейт, 54 года, известная зрителям по ролям в ситкоме "Женаты… с детьми" и сериале "Мертвые для меня", уже несколько лет борется с рассеянным склерозом, диагностированным в 2021 году. Заболевание значительно влияет на нервную систему и заставляет артистку проводить много времени в постели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Как сообщает СМИ, в своих недавних мемуарах "Ты с грустными глазами" Кристина откровенно описала сложности, с которыми сталкивается ежедневно.

Моя жизнь не завернута в бантик. Жизнь людей иногда действительно ужасна. Я стараюсь быть максимально честной и откровенной

- отметила знаменитость.

Несмотря на ограничения из-за болезни, актриса продолжает делиться опытом, подчеркивая важность откровенности о жизни с хроническим заболеванием. Особое значение для Кристины имеет ее 15-летняя дочь Сейди, которую она имеет в браке с Мартином ЛеНоблем. Девочка поделилась, как ценит моменты, проведенные вместе.

Это единственное время, когда мы можем быть наедине. Я говорю себе: "Просто отвези ее туда безопасно и возвращайся домой, чтобы она могла лечь в постель". И именно так я делаю

- приводит издание слова девочки.

Артистка отмечает, что несмотря на трудности, она стремится оставаться честной с миром и вдохновлять других людей, которые сталкиваются с подобными проблемами.

Напомним

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, почти потерял способность говорить и читать. Его семья подтверждает стабильное состояние, несмотря на прогрессирование болезни.

Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства25.02.26, 17:23 • 7094 просмотра

Станислав Кармазин

КультураЗдоровье
Фильм
Сериал