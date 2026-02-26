Звезда культовых сериалов почти не встает с постели: что происходит с Кристиной Эпплгейт
Актриса Кристина Эпплгейт, которая борется с рассеянным склерозом с 2021 года, откровенно рассказала о своих ежедневных трудностях. Она старается быть максимально честной и открытой, вдохновляя других.
Известная актриса Кристина Эпплгейт, 54 года, известная зрителям по ролям в ситкоме "Женаты… с детьми" и сериале "Мертвые для меня", уже несколько лет борется с рассеянным склерозом, диагностированным в 2021 году. Заболевание значительно влияет на нервную систему и заставляет артистку проводить много времени в постели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Как сообщает СМИ, в своих недавних мемуарах "Ты с грустными глазами" Кристина откровенно описала сложности, с которыми сталкивается ежедневно.
Моя жизнь не завернута в бантик. Жизнь людей иногда действительно ужасна. Я стараюсь быть максимально честной и откровенной
Несмотря на ограничения из-за болезни, актриса продолжает делиться опытом, подчеркивая важность откровенности о жизни с хроническим заболеванием. Особое значение для Кристины имеет ее 15-летняя дочь Сейди, которую она имеет в браке с Мартином ЛеНоблем. Девочка поделилась, как ценит моменты, проведенные вместе.
Это единственное время, когда мы можем быть наедине. Я говорю себе: "Просто отвези ее туда безопасно и возвращайся домой, чтобы она могла лечь в постель". И именно так я делаю
Артистка отмечает, что несмотря на трудности, она стремится оставаться честной с миром и вдохновлять других людей, которые сталкиваются с подобными проблемами.
