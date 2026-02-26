Зірка культових серіалів майже не встає з ліжка: що відбувається з Крістіною Епплгейт
Акторка Крістіна Епплгейт, яка бореться з розсіяним склерозом з 2021 року, відверто розповіла про свої щоденні труднощі. Вона намагається бути максимально чесною та відкритою, надихаючи інших.
Відома акторка Крістіна Епплгейт, 54 роки, відома глядачам за ролями у ситкомі "Одружені… з дітьми" та серіалі "Мертві для мене", вже кілька років бореться з розсіяним склерозом, діагностованим у 2021 році. Захворювання значно впливає на нервову систему та змушує артистку проводити багато часу в ліжку. Про це повідомляє УНН посиланням на Mirror.
Як повідомляє ЗМІ, у своїх недавніх мемуарах "Ти з сумними очима" Крістіна відверто описала складнощі, з якими стикається щодня.
Моє життя не завернуте у бантик. Життя людей іноді справді жахливе. Я намагаюся бути максимально чесною та відвертою
Попри обмеження через хворобу, акторка продовжує ділитися досвідом, наголошуючи на важливості відвертості про життя з хронічним захворюванням. Особливе значення для Крістіни має її 15-річна донька Сейді, яку вона має у шлюбі з Мартіном ЛеНоблем. Дівчинка поділилася, як цінує моменти, проведені разом.
Це єдиний час, коли ми можемо бути наодинці. Я кажу собі: "Просто відвези її туди безпечно і повертайся додому, щоб вона могла лягти в ліжко". І саме так я роблю
Артистка зазначає, що незважаючи на труднощі, вона прагне залишатися чесною зі світом і надихати інших людей, які стикаються з подібними проблемами.
