Зірка культових серіалів майже не встає з ліжка: що відбувається з Крістіною Епплгейт

25 лютого, 19:42 • 11819 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 21406 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 20348 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 19076 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 17379 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 15357 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 29407 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18635 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17883 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36103 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Популярнi новини
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву25 лютого, 21:05 • 7916 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР25 лютого, 21:27 • 8236 перегляди
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським23:26 • 6648 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph00:27 • 9078 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці01:25 • 5796 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 29408 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01 • 36103 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 56787 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 66220 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 84388 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 24502 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 28291 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 31631 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 34189 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 42262 перегляди
Зірка культових серіалів майже не встає з ліжка: що відбувається з Крістіною Епплгейт

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Акторка Крістіна Епплгейт, яка бореться з розсіяним склерозом з 2021 року, відверто розповіла про свої щоденні труднощі. Вона намагається бути максимально чесною та відкритою, надихаючи інших.

Відома акторка Крістіна Епплгейт, 54 роки, відома глядачам за ролями у ситкомі "Одружені… з дітьми" та серіалі "Мертві для мене", вже кілька років бореться з розсіяним склерозом, діагностованим у 2021 році. Захворювання значно впливає на нервову систему та змушує артистку проводити багато часу в ліжку. Про це повідомляє УНН посиланням на Mirror.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, у своїх недавніх мемуарах "Ти з сумними очима" Крістіна відверто описала складнощі, з якими стикається щодня.

Моє життя не завернуте у бантик. Життя людей іноді справді жахливе. Я намагаюся бути максимально чесною та відвертою

- зазначила знаменитість.

Попри обмеження через хворобу, акторка продовжує ділитися досвідом, наголошуючи на важливості відвертості про життя з хронічним захворюванням. Особливе значення для Крістіни має її 15-річна донька Сейді, яку вона має у шлюбі з Мартіном ЛеНоблем. Дівчинка поділилася, як цінує моменти, проведені разом.

Це єдиний час, коли ми можемо бути наодинці. Я кажу собі: "Просто відвези її туди безпечно і повертайся додому, щоб вона могла лягти в ліжко". І саме так я роблю

- наводить видання слова дівчинки.

Артистка зазначає, що незважаючи на труднощі, вона прагне залишатися чесною зі світом і надихати інших людей, які стикаються з подібними проблемами.

Нагадаємо

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобово-скроневу деменцію, майже втратив здатність говорити та читати. Його родина підтверджує стабільний стан, незважаючи на прогресування хвороби.

Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства25.02.26, 17:23 • 7106 переглядiв

Станіслав Кармазін

