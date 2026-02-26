Зірка культових серіалів майже не встає з ліжка: що відбувається з Крістіною Епплгейт

Відома акторка Крістіна Епплгейт, 54 роки, відома глядачам за ролями у ситкомі "Одружені… з дітьми" та серіалі "Мертві для мене", вже кілька років бореться з розсіяним склерозом, діагностованим у 2021 році. Захворювання значно впливає на нервову систему та змушує артистку проводити багато часу в ліжку. Про це повідомляє УНН посиланням на Mirror.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, у своїх недавніх мемуарах "Ти з сумними очима" Крістіна відверто описала складнощі, з якими стикається щодня.

Моє життя не завернуте у бантик. Життя людей іноді справді жахливе. Я намагаюся бути максимально чесною та відвертою - зазначила знаменитість.

Попри обмеження через хворобу, акторка продовжує ділитися досвідом, наголошуючи на важливості відвертості про життя з хронічним захворюванням. Особливе значення для Крістіни має її 15-річна донька Сейді, яку вона має у шлюбі з Мартіном ЛеНоблем. Дівчинка поділилася, як цінує моменти, проведені разом.

Це єдиний час, коли ми можемо бути наодинці. Я кажу собі: "Просто відвези її туди безпечно і повертайся додому, щоб вона могла лягти в ліжко". І саме так я роблю - наводить видання слова дівчинки.

Артистка зазначає, що незважаючи на труднощі, вона прагне залишатися чесною зі світом і надихати інших людей, які стикаються з подібними проблемами.

Нагадаємо

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобово-скроневу деменцію, майже втратив здатність говорити та читати. Його родина підтверджує стабільний стан, незважаючи на прогресування хвороби.

Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства