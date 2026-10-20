Зірка культових серіалів Епплгейт зізналася, що їй неправильно поставили важкий діагноз

Американська акторка Крістіна Епплгейт розповіла, що її лікар сказав їй, що в неї немає розсіяного склерозу (РС), попри те, що вона боролася з виснажливими симптомами понад п'ять років. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

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54-річна Епплгейт, яка оголосила про свій діагноз влітку 2021 року, зробила шокуюче одкровення в новому епізоді свого подкасту Messy разом зі співведучою Джеймі-Лінн Сіглер, де пара обговорювала боротьбу з РС.

Говорячи про момент, коли лікар сказав їй про це, Епплгейт, яка нещодавно була госпіталізована, зі сльозами на очах сказала: "Вона зайшла до моєї палати і сказала: "Вітаю, у вас немає РС".

"Я була зовсім не щаслива. Всі інші були такі щасливі", - поділилася акторка.

"Тобі не ставлять неправильний діагноз, а потім раптом стає краще. Мені не стало краще, Джеймі! Швидше, мені стало гірше. Отже, я знову опинилася на початку, де не знаю, що зі мною відбувається", - вказала вона.

"І це буде онлайн-розслідування, яке мої лікарі проведуть, щоб з'ясувати, що відбувається з 2021 року, чому це сталося?", - додала акторка.

Епплгейт, яка роками користувалася кріслом колісним та тростиною і була змушена відмовитися від своєї зоряної акторської кар'єри, сказала: "Я пережила велику депресію через це".

"Але я втратила все. Я втратила роботу. Я втратила… вибачте. Що ви скажете комусь, хто живе з цим шість років… Боже, мені так шкода… бо це зупинило моє життя.

Мені досі доводиться користуватися кріслом колісним, коли я йду до лікаря. Я не можу дійти від машини до палати. Я досі в цьому. Нічого чарівного не сталося, коли вона сказала: "У вас немає розсіяного склерозу". Нічого чарівного не сталося.

Це дивно, бо я відчуваю, що підвела всіх. Це дивне відчуття, бо я стала ось цим - ви і я - взірцевими прикладами розсіяного склерозу.

І на все, що я робила. У мене була причина. У мене була чортова причина, чому мій день був жахливим щодня.

А тепер у мене немає причини, і це дуже нервує і збиває мене з пантелику", - відверто розповіла акторка.

Епплгейт додала, що неправильний діагноз — це "винос мозку", і що вона досі перебуває в "стані шоку", шукаючи відповіді на справжню природу своєї хвороби.

Епплгейт продовжила: "У мене є всі симптоми людини з розсіяним склерозом. Кожен з них. Ми обидві знаємо, що є багато речей, які відображають розсіяний склероз. Багато різних речей".

"Я маю на увазі, я впевнена, що люди кажуть щось на кшталт: "Плакса, у тебе немає розсіяного склерозу". Знаєш, це добре. Але ні, ні, ні", - вказала вона.

"Я сиджу тут, проспала весь день учора, і почуваюся жахливо через спеку. Мої ноги не працюють. Знаєте, зі мною відбувається все те саме. І все ж у мене таке: ну, у тебе цього немає, тож, знаєш, можливо, ви прикидаєшся. Знаєте, у голові я думаю: що я можу робити по-іншому?", - зазначила акторка.

"Знаєте, але я впевнена, що багато людей починають думати, коли їм ставлять неправильний діагноз: ну, що я зробила не так? Що, що, що я роблю?" - сказала вона.

Як повідомляє TMZ, Епплгейт повернулася додому в серпні після госпіталізації в Лос-Анджелесі наприкінці березня.

Джерела повідомили виданню, що актриса, якій у 2021 році діагностували розсіяний склероз, почувається добре після повернення до домашнього життя.

Зірка культових серіалів майже не встає з ліжка: що відбувається з Крістіною Епплгейт

Довідково

Крістіна Епплгейт - американська акторка, відома за ролями Келлі Банді в культовому телевізійному серіалі "Одружені... та з дітьми" (1987-1997), Саманти в серіалі "Хто така Саманта?" (2007-2009, по дві номінації на премії "Еммі" та "Золотий глобус") та Джен Гардінг у телесеріалі "Мертвий для мене" (2019-2022, чотири номінації на "Еммі"). Лауреатка премії "Еммі" (2003, "Друзі"), чотириразова номінантка премій "Золотий глобус", "Супутник", "Вибір народу", триразова - кінопремії "Вибір критиків".