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Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo06:14 • 15909 просмотра
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Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве Супербоула

Киев • УНН

 • 15927 просмотра

Jay-Z станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 14 февраля недалеко от Лос-Анджелеса. Его Roc Nation продюсирует выступления НФЛ с 2019 года.

Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве Супербоула

Рэпер Jay-Z выступит на шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе — Супербоуле — в феврале, объявила НФЛ. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Компания Jay-Z, Roc Nation, продюсирует шоу в перерыве с 2019 года, и он играет ключевую роль в выборе исполнителя каждый год, но ранее он не выступал на чемпионате НФЛ.

"Теперь начинается ожидание относительно того, кого Jay-Z может пригласить на перерыв большой игры, — говорится в заявлении НФЛ. — Конечно, его жена, Бейонсе, будет на первом месте в списке".

Следующий Супербоул LXI состоится 14 февраля близ Лос-Анджелеса в США.

Звезда хип-хопа пойдет по следам других недавних исполнителей в перерыве, включая Bad Bunny, Кендрика Ламара, Ашера, Рианну и The Weeknd.

Музыкальное выступление привлекает внимание всего мира, а за игрой следят десятки миллионов людей в США.

Выступление Кендрика Ламара в 2025 году стало самым популярным шоу в перерыве Супербоула в истории и получило премию "Эмми" за выдающуюся музыкальную режиссуру.

Это объявление было сделано после того, как Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, в минувшие выходные выступил на стадионе в Лос-Анджелесе, где пройдет Супербоул, с двумя концертами.

Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"09.02.26, 08:52 • 57090 просмотров

Юлия Шрамко

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