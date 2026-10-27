Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве Супербоула
Киев • УНН
Jay-Z станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 14 февраля недалеко от Лос-Анджелеса. Его Roc Nation продюсирует выступления НФЛ с 2019 года.
Рэпер Jay-Z выступит на шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе — Супербоуле — в феврале, объявила НФЛ. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
Компания Jay-Z, Roc Nation, продюсирует шоу в перерыве с 2019 года, и он играет ключевую роль в выборе исполнителя каждый год, но ранее он не выступал на чемпионате НФЛ.
"Теперь начинается ожидание относительно того, кого Jay-Z может пригласить на перерыв большой игры, — говорится в заявлении НФЛ. — Конечно, его жена, Бейонсе, будет на первом месте в списке".
Следующий Супербоул LXI состоится 14 февраля близ Лос-Анджелеса в США.
Звезда хип-хопа пойдет по следам других недавних исполнителей в перерыве, включая Bad Bunny, Кендрика Ламара, Ашера, Рианну и The Weeknd.
Музыкальное выступление привлекает внимание всего мира, а за игрой следят десятки миллионов людей в США.
Выступление Кендрика Ламара в 2025 году стало самым популярным шоу в перерыве Супербоула в истории и получило премию "Эмми" за выдающуюся музыкальную режиссуру.
Это объявление было сделано после того, как Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, в минувшие выходные выступил на стадионе в Лос-Анджелесе, где пройдет Супербоул, с двумя концертами.
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