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Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві Супербоулу

Київ • УНН

 • 6148 перегляди

Jay-Z стане хедлайнером шоу в перерві Супербоулу 14 лютого поблизу Лос-Анджелеса. Його Roc Nation продюсує виступи НФЛ із 2019 року.

Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві Супербоулу

Репер Jay-Z виступить на шоу в перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі - Супербоулу - у лютому, оголосила НФЛ. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Компанія Jay-Z, Roc Nation, продюсує шоу в перерві з 2019 року, і він відіграє ключову роль у виборі виконавця щороку, але раніше він не виступав на чемпіонаті НФЛ.

"Тепер розпочинається очікування щодо того, кого Jay-Z може запросити на перерву великої гри, - ідеться в заяві НФЛ. - Звичайно, його дружина, Бейонсе, буде на першому місці у списку".

Наступний Супербоул LXI відбудеться 14 лютого поблизу Лос-Анджелеса у США.

Зірка хіп-хопу піде слідами інших нещодавніх виконавців у перерві, включаючи Bad Bunny, Кендріка Ламара, Ашера, Ріанну та The Weeknd.

Музичний виступ привертає увагу всього світу, а за спортом стежать десятки мільйонів людей у ​​США.

Виступ Кендріка Ламара у 2025 році став найпопулярнішим шоу в перерві Супербоулу в історії та отримав премію "Еммі" за видатну музичну режисуру.

Це оголошення було зроблено після того, як Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Картер, минулими вихідними виступив на стадіоні в Лос-Анджелесі, де проходитиме Супербоул, з двома концертами.

Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"09.02.26, 08:52 • 57090 переглядiв

Юлія Шрамко

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Музикант
Сполучені Штати Америки
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