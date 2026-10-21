Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
05:35 • 10792 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
05:19 • 9760 просмотра
ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины — СМИ
04:47 • 11077 просмотра
США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico
04:20 • 12041 просмотра
Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствияхPhoto
03:17 • 15030 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»
02:38 • 15873 просмотра
Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войныPhotoVideo
01:55 • 14604 просмотра
Болгария отказалась участвовать в новом кредите для Украины и связала протесты в Европе с войной в Украине
00:55 • 14525 просмотра
Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ
21 октября, 00:17 • 13946 просмотра
Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ
20 октября, 23:38 • 13143 просмотра
В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
93%
760мм
Популярные новости
Звезда «Мамма Миа!» Аманда Сейфрид рассказала о жизни после разрыва с мужем20 октября, 21:08 • 15060 просмотра
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней20 октября, 23:06 • 16669 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 12755 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком01:05 • 11022 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях02:05 • 10328 просмотра
публикации
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
05:35 • 10780 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 27727 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 36510 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
20 октября, 17:23 • 32111 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд20 октября, 13:37 • 39238 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Франция
Осло
Реклама
УНН Lite
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto03:05 • 8942 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях02:05 • 10529 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком01:05 • 11209 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 12943 просмотра
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней20 октября, 23:06 • 16854 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Сериал
The Washington Post
Фильм

Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях

Киев • УНН

 • 10574 просмотра

A$AP Rocky рассказал о работе Рианны над новыми песнями, после чего дома столкнулся с её недовольством. Дата выхода альбома не объявлена.

Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях

Американский рэпер A$AP Rocky признался, что пожалел о своих словах относительно возвращения Рианны в музыку. После того как он рассказал журналистам о работе певицы над новыми песнями, дома его ждала неприятная реакция. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Детали

Во время гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе 38-летний музыкант вспомнил, как в августе рассказал о пребывании Рианны в студии звукозаписи.

Тогда новость вызвала большой ажиотаж среди поклонников, которые годами ждут новый альбом певицы. Однако, судя по словам рэпера, сама Рианна не была в восторге от такой огласки.

A$AP Rocky пообещал больше не раскрывать секреты Рианны

Это был ад

– пошутил музыкант, вспоминая атмосферу дома на следующий день после своих заявлений.

После смеха рэпер добавил: "Да, мне не стоило этого делать". А когда журналист попросил уточнить подробности, Rocky отказался продолжать тему.

Нет, я буду заниматься своими делами

– ответил он, дав понять, что больше не планирует комментировать творческие намерения своей партнерши.

Рианна не выпускала полноформатный студийный альбом с 2016 года, когда представила Anti. Хотя слова Rocky подтвердили, что она работала над новым материалом, официальной даты выхода следующего альбома до сих пор нет.

Леди Гага после рождения первенца намекнула на возвращение с новой музыкой21.10.26, 01:06 • 6972 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Музыкант
Лос-Анджелес