Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях

Американский рэпер A$AP Rocky признался, что пожалел о своих словах относительно возвращения Рианны в музыку. После того как он рассказал журналистам о работе певицы над новыми песнями, дома его ждала неприятная реакция. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Во время гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе 38-летний музыкант вспомнил, как в августе рассказал о пребывании Рианны в студии звукозаписи.

Тогда новость вызвала большой ажиотаж среди поклонников, которые годами ждут новый альбом певицы. Однако, судя по словам рэпера, сама Рианна не была в восторге от такой огласки.

– пошутил музыкант, вспоминая атмосферу дома на следующий день после своих заявлений.

Это был ад

После смеха рэпер добавил: "Да, мне не стоило этого делать". А когда журналист попросил уточнить подробности, Rocky отказался продолжать тему.

Нет, я буду заниматься своими делами