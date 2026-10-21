Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях
Киев • УНН
A$AP Rocky рассказал о работе Рианны над новыми песнями, после чего дома столкнулся с её недовольством. Дата выхода альбома не объявлена.
Американский рэпер A$AP Rocky признался, что пожалел о своих словах относительно возвращения Рианны в музыку. После того как он рассказал журналистам о работе певицы над новыми песнями, дома его ждала неприятная реакция. Об этом сообщает People, пишет УНН.
Детали
Во время гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе 38-летний музыкант вспомнил, как в августе рассказал о пребывании Рианны в студии звукозаписи.
Тогда новость вызвала большой ажиотаж среди поклонников, которые годами ждут новый альбом певицы. Однако, судя по словам рэпера, сама Рианна не была в восторге от такой огласки.
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Это был ад
После смеха рэпер добавил: "Да, мне не стоило этого делать". А когда журналист попросил уточнить подробности, Rocky отказался продолжать тему.
Нет, я буду заниматься своими делами
Рианна не выпускала полноформатный студийный альбом с 2016 года, когда представила Anti. Хотя слова Rocky подтвердили, что она работала над новым материалом, официальной даты выхода следующего альбома до сих пор нет.
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