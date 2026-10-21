Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки
Київ • УНН
A$AP Rocky розповів про роботу Ріанни над новими піснями, після чого вдома зіткнувся з її невдоволенням. Дату альбому не оголошено.
Американський репер A$AP Rocky зізнався, що пошкодував про свої слова щодо повернення Ріанни до музики. Після того як він розповів журналістам про роботу співачки над новими піснями, вдома на нього чекала неприємна реакція. Про це повідомляє People, пише УНН.
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Під час гала-вечора Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі 38-річний музикант пригадав, як у серпні розповів про перебування Ріанни в студії звукозапису.
Тоді новина викликала неабиякий ажіотаж серед шанувальників, які роками чекають на новий альбом співачки. Однак, судячи зі слів репера, сама Ріанна не була в захваті від такого розголосу.
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Це було пекло
Після сміху репер додав: "Так, мені не варто було цього робити". А коли журналіст попросив уточнити подробиці, Rocky відмовився продовжувати тему.
Ні, я займатимуся своїми справами
Ріанна не випускала повноформатного студійного альбому з 2016 року, коли представила Anti. Хоча слова Rocky підтвердили, що вона працювала над новим матеріалом, офіційної дати виходу наступного альбому досі немає.
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