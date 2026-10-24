Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино представил первые 17 минут фильма "Дальнейшие приключения Клиффа Бута" во время фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе. Лента станет продолжением фильма "Однажды в Голливуде", а главную роль в ней вновь исполнит Брэд Питт. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.

Детали

"Квентин Тарантино удивил публику во время сессии вопросов и ответов и показа своего 10-кратно номинированного на "Оскар" фильма "Однажды в Голливуде" в пятницу вечером на фестивале AFI Fest в Лос-Анджелесе, показав первые 17 минут его продолжения "Дальнейшие приключения Клиффа Бута"", — пишет издание.

По информации издания, это был первый публичный просмотр материалов нового фильма. Сценарий ленты написал Тарантино, а режиссером стал Дэвид Финчер. Брэд Питт вернулся к роли Клиффа Бута — каскадера и помощника Рика Далтона, которого в оригинальном фильме сыграл Леонардо ДиКаприо

Netflix готовится к кинотеатральной премьере фильма "Клифф Бут" в формате IMAX 25 ноября, а стриминговый релиз начнется 23 декабря.

"Ну, я мог бы немного рассказать о "Дальнейших приключениях Клиффа Бута" или показать вам первые 17 минут", — сказал Тарантино в конце своей специальной сессии вопросов и ответов в Китайском театре TCL в Голливуде.

Как пишет издание, события продолжения разворачиваются в 1977 году — через восемь лет после событий первой ленты. Клифф Бут больше не работает каскадером, а зарабатывает на жизнь барменом или киномехаником. В то же время он по-прежнему решает проблемы голливудских звезд, используя свои особые навыки.

"Шумиха вокруг фильма нарастает с 2024 года, когда было объявлено, что Питт и Финчер объединятся для работы над проектом, который изначально хотел режиссировать Тарантино. Финчер заявил в начале этой недели, что ему пришлось вырезать 60 страниц из сценария Тарантино после того, как, по его словам, первый прочитанный им вариант насчитывал 230 страниц", — пишет издание.

Финальная версия ленты будет длиться примерно два с половиной часа.

Напомним

Квентин Тарантино решил объединить две легендарные части фильма "Убить Билла". Премьера показа состоится 5 декабря.