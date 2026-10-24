Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”

Квентін Тарантіно представив перші 17 хвилин фільму "Подальші пригоди Кліффа Бута" під час фестивалю AFI Fest у Лос-Анджелесі. Стрічка стане продовженням фільму "Одного разу в Голлівуді", а головні ролі у ній знову виконає Бред Пітт. Про це повідомляє Dead Line, передає УНН.

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"Квентін Тарантіно здивував публіку під час сесії запитань і відповідей та показу свого 10-разового номінованого на "Оскар" фільму "Одного разу в Голлівуді" у п'ятницю ввечері на фестивалі AFI Fest у Лос-Анджелесі, показавши перші 17 хвилин його продовження "Подальші пригоди Кліффа Бута"", – пише видання.

За інформацією видання, це був перший публічний перегляд матеріалу з нового фільму. Сценарій стрічки написав Тарантіно, а режисером став Девід Фінчер. Бред Пітт повернувся до ролі Кліффа Бута - каскадера та помічника Ріка Далтона, якого в оригінальному фільмі зіграв Леонардо ДіКапріо

Netflix готується до кінотеатральної прем'єри фільму "Кліфф Бут" у форматі IMAX 25 листопада, а стрімерський реліз розпочнеться 23 грудня.

"Ну, я міг би трохи розповісти про "Подальші пригоди Кліффа Бута" або показати вам перші 17 хвилин", – сказав Тарантіно наприкінці своєї спеціальної сесії запитань і відповідей у ​​Китайському театрі TCL у Голлівуді.

Як пише видання, події продовження розгортаються у 1977 році – через вісім років після подій першої стрічки. Кліфф Бут більше не працює каскадером, а заробляє на життя барменом або кіномеханіком. Водночас він і далі розв’язує проблеми голлівудських зірок, використовуючи свої особливі навички.

"Галас навколо фільму наростає з 2024 року, коли було оголошено , що Пітт і Фінчер об'єднаються над проєктом, який спочатку хотів режисерувати Тарантіно. Фінчер заявив на початку цього тижня, що йому довелося скоротити 60 сторінок зі сценарію Тарантіно після того, як, за його словами, перший прочитаний ним варіант мав 230 сторінок", –пише видання.

Фінальна версія стрічки триватиме приблизно дві з половиною години.

Нагадаємо

Квентін Тарантіно вирішив об'єднати дві легендарні частини фільму "Убити Білла". Прем'єра показу відбудеться 5 грудня.