Трамп сподівається на торговельну угоду з Філіппінами

Президент США Дональд Трамп привітав Фердинанда Маркоса-молодшого, президента Філіппін, у Білому домі, а також висловив сподівання на торговельну угоду з Філіппінами, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Під час зустрічі лідери потиснули один одному руки.

Очікується, що вони обговорять потенційну торговельну угоду та питання національної безпеки в Південнокитайському морі.

Репортер запитав Трампа, чи вважає він, що торговельна угода може бути укладена, на що президент відповів: "Він жорсткий переговірник [вказуючи на Маркоса]… але я думаю, що ми це зробимо".

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