Трамп сподівається на торговельну угоду з Філіппінами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі. Лідери обговорили потенційну торговельну угоду та питання національної безпеки в Південнокитайському морі.
Президент США Дональд Трамп привітав Фердинанда Маркоса-молодшого, президента Філіппін, у Білому домі, а також висловив сподівання на торговельну угоду з Філіппінами, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Під час зустрічі лідери потиснули один одному руки.
Очікується, що вони обговорять потенційну торговельну угоду та питання національної безпеки в Південнокитайському морі.
Репортер запитав Трампа, чи вважає він, що торговельна угода може бути укладена, на що президент відповів: "Він жорсткий переговірник [вказуючи на Маркоса]… але я думаю, що ми це зробимо".
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