Трамп надеется на торговое соглашение с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп приветствовал Фердинанда Маркоса-младшего, президента Филиппин, в Белом доме, а также выразил надежду на торговое соглашение с Филиппинами, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Во время встречи лидеры пожали друг другу руки.

Ожидается, что они обсудят потенциальное торговое соглашение и вопросы национальной безопасности в Южно-Китайском море.

Репортер спросил Трампа, считает ли он, что торговое соглашение может быть заключено, на что президент ответил: "Он жесткий переговорщик [указывая на Маркоса]… но я думаю, что мы это сделаем".

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