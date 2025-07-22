Трамп надеется на торговое соглашение с Филиппинами
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме. Лидеры обсудили потенциальное торговое соглашение и вопросы национальной безопасности в Южно-Китайском море.
Президент США Дональд Трамп приветствовал Фердинанда Маркоса-младшего, президента Филиппин, в Белом доме, а также выразил надежду на торговое соглашение с Филиппинами, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Во время встречи лидеры пожали друг другу руки.
Ожидается, что они обсудят потенциальное торговое соглашение и вопросы национальной безопасности в Южно-Китайском море.
Репортер спросил Трампа, считает ли он, что торговое соглашение может быть заключено, на что президент ответил: "Он жесткий переговорщик [указывая на Маркоса]… но я думаю, что мы это сделаем".
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