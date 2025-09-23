$41.250.00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 7156 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 14224 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 29452 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 33487 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 36640 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 53549 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 63832 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60087 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29360 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Гонконг готовится к сверхмощному тайфуну "Рагаса": закрыты школы и предприятия

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Гонконг готовится к тайфуну Рагаса, сильнейшему в этом году, с ветром до 220 км/ч. Закрыты школы, предприятия и отменены сотни авиарейсов, ожидается повышение уровня моря.

Гонконг готовится к сверхмощному тайфуну "Рагаса": закрыты школы и предприятия

Во вторник Гонконг готовился к сверхмощному тайфуну Рагаса — сильнейшему тропическому тайфуну в мире в этом году, закрыв школы и некоторые предприятия, большинство пассажирских рейсов приостановили свою работу до утра четверга. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Гонконгская обсерватория, тайфун Рагаса, со скоростью ураганного ветра до 220 км/ч (137 миль/ч), приближается к побережью южной провинции Гуандун в Китае.

Ожидается, что власти финансового центра повысят сигнал тайфуна до уровня 8 — это третий по силе уровень — до 14:20 (по Гринвичу — 06:20). Это приведет к остановке большинства предприятий и транспортных услуг. Около 700 рейсов уже нарушены.

В понедельник Рагаса прошелся по северным Филиппинам, из-за чего президент Фердинанд Маркос-младший приказал агентству по чрезвычайным ситуациям перейти в режим полной готовности и мобилизовать все государственные органы.

Гонконгская обсерватория сообщила, что ураганный ветер на море и в горах ожидается в среду, а сильные дожди могут вызвать значительную бурю и подъем уровня моря в густонаселенном городе.

Было предупреждено о повышении уровня моря, которое, по словам обсерватории, будет подобно тому, что наблюдалось во время тайфуна Хато в 2017 году и тайфуна Мангхут в 2018 году, которые нанесли ущерб на миллиарды долларов.

Ожидается, что уровень воды поднимется примерно на два метра вдоль прибрежных районов Гонконга, а максимальный уровень может достигать 4-5 метров в некоторых местах. Жителей призывают принять соответствующие меры предосторожности.

Местные власти в понедельник раздавали мешки с песком, чтобы жители могли укрепить свои дома в низинных районах, а многие закупались товарами первой необходимости.

В супермаркетах образовались длинные очереди, молоко и мясо были раскуплены, а цены на овощи втрое выросли на рынках свежих продуктов.

Фондовая биржа Гонконга останется открытой. В конце прошлого года она изменила политику, чтобы продолжать торговлю при любой погоде.

Жители игорной столицы мира Макао также готовятся к серьезному удару стихии: объявлено закрытие школ и планы эвакуации.

В технологическом центре Китая — городе Шэньчжэнь власти сообщили, что подготовили более 800 чрезвычайных убежищ.

Власти Тайваня эвакуировали более 7 600 человек из горных южных и восточных районов, а транспортные нарушения продолжались второй день подряд во вторник: отменено 273 рейса, некоторые железнодорожные сообщения также приостановлены.

Ольга Розгон

