Гонконг готується до надпотужного тайфуну "Рагаса": закриті школи та підприємства

05:00 • 5650 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
00:52 • 6894 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 14119 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 29326 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 33363 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 36570 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
22 вересня, 11:25 • 53453 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 63748 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
22 вересня, 07:19 • 60016 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29333 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 11:25 • 53448 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 07:19 • 60011 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Анналена Бербок
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Запоріжжя
Ізраїль
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Fox News
МіГ-31
Bild
E-6 Mercury
Детонатор

Гонконг готується до надпотужного тайфуну "Рагаса": закриті школи та підприємства

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Гонконг готується до тайфуну Рагаса, найсильнішого цього року, з вітром до 220 км/год. Закрито школи, підприємства та скасовано сотні авіарейсів, очікується підвищення рівня моря.

Гонконг готується до надпотужного тайфуну "Рагаса": закриті школи та підприємства

У вівторок Гонконг готувався до надпотужного тайфуну Рагаса - найсильнішого тропічного тайфуну у світі цього року, закривши школи та деякі підприємства, більшість пасажирських рейсів призупинили свою работу до ранку четверга. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомила Гонконзька обсерваторія, тайфун Рагаса, зі швидкістю ураганного вітру до 220 км/год (137 миль/год), наближається до узбережжя південної провінції Гуандун у Китаї.

Очікується, що влада фінансового центру підвищить сигнал тайфуну до рівня 8 - це третій за силою рівень - до 14:20 (за Гринвічем — 06:20). Це призведе до зупинки більшості підприємств та транспортних послуг. Близько 700 рейсів уже порушено.

У понеділок Рагаса пройшовся північними Філіппінами, через що президент Фердинанд Маркос-молодший наказав агентству з надзвичайних ситуацій перейти в режим повної готовності та мобілізувати всі державні органи.

Гонконзька обсерваторія повідомила, що ураганний вітер на морі та у горах очікується в середу, а сильні дощі можуть спричинити значну бурю та підйом рівня моря в густонаселеному місті.

Було попереджено про підвищення рівня моря, яке, за словами обсерваторії, буде подібне до того, що спостерігалося під час тайфуну Хато у 2017 році та тайфуну Мангхут у 2018 році, які завдали збитків на мільярди доларів.

Очікується, що рівень води підніметься приблизно на два метри вздовж прибережних районів Гонконгу, а максимальний рівень може сягати 4-5 метрів у деяких місцях. Жителів закликають вжити відповідних запобіжних заходів.

Місцева влада в понеділок роздавала мішки з піском, щоб жителі могли зміцнити свої будинки в низинних районах, а багато хто закуповувався товарами першої необхідності.

Ураган "Габріель" сформувався в Атлантиці: жителів Бермуд закликали стежити за ситуацією22.09.25, 11:54 • 2708 переглядiв

У супермаркетах утворилися довгі черги, молоко та м'ясо були розкуплені, а ціни на овочі утричі зросли на ринках свіжої продукції.

Фондова біржа Гонконгу залишиться відчиненою. Наприкінці минулого року вона змінила політику, щоб продовжувати торгівлю за будь-якої погоди.

Жителі гральної столиці світу Макао також готуються до серйозного удару стихії: оголошено закриття шкіл та плани евакуації.

У технологічному центрі Китаю — місті Шеньчжень влада повідомила, що підготувала понад 800 надзвичайних укриттів.

Влада Тайваню евакуювала понад 7 600 осіб із гірських південних і східних районів, а транспортні порушення тривали другий день поспіль у вівторок: скасовано 273 рейси, деякі залізничні сполучення також призупинено.

На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22.09.25, 05:35 • 18744 перегляди

Ольга Розгон

Новини СвітуПогода та довкілля
Бонгбонг Маркос
Reuters
Філіппіни
Гонконг
Тайвань
Китай