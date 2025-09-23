Гонконг готується до надпотужного тайфуну "Рагаса": закриті школи та підприємства

У вівторок Гонконг готувався до надпотужного тайфуну Рагаса - найсильнішого тропічного тайфуну у світі цього року, закривши школи та деякі підприємства, більшість пасажирських рейсів призупинили свою работу до ранку четверга. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомила Гонконзька обсерваторія, тайфун Рагаса, зі швидкістю ураганного вітру до 220 км/год (137 миль/год), наближається до узбережжя південної провінції Гуандун у Китаї.

Очікується, що влада фінансового центру підвищить сигнал тайфуну до рівня 8 - це третій за силою рівень - до 14:20 (за Гринвічем — 06:20). Це призведе до зупинки більшості підприємств та транспортних послуг. Близько 700 рейсів уже порушено.

У понеділок Рагаса пройшовся північними Філіппінами, через що президент Фердинанд Маркос-молодший наказав агентству з надзвичайних ситуацій перейти в режим повної готовності та мобілізувати всі державні органи.

Гонконзька обсерваторія повідомила, що ураганний вітер на морі та у горах очікується в середу, а сильні дощі можуть спричинити значну бурю та підйом рівня моря в густонаселеному місті.

Було попереджено про підвищення рівня моря, яке, за словами обсерваторії, буде подібне до того, що спостерігалося під час тайфуну Хато у 2017 році та тайфуну Мангхут у 2018 році, які завдали збитків на мільярди доларів.

Очікується, що рівень води підніметься приблизно на два метри вздовж прибережних районів Гонконгу, а максимальний рівень може сягати 4-5 метрів у деяких місцях. Жителів закликають вжити відповідних запобіжних заходів.

Місцева влада в понеділок роздавала мішки з піском, щоб жителі могли зміцнити свої будинки в низинних районах, а багато хто закуповувався товарами першої необхідності.

У супермаркетах утворилися довгі черги, молоко та м'ясо були розкуплені, а ціни на овочі утричі зросли на ринках свіжої продукції.

Фондова біржа Гонконгу залишиться відчиненою. Наприкінці минулого року вона змінила політику, щоб продовжувати торгівлю за будь-якої погоди.

Жителі гральної столиці світу Макао також готуються до серйозного удару стихії: оголошено закриття шкіл та плани евакуації.

У технологічному центрі Китаю — місті Шеньчжень влада повідомила, що підготувала понад 800 надзвичайних укриттів.

Влада Тайваню евакуювала понад 7 600 осіб із гірських південних і східних районів, а транспортні порушення тривали другий день поспіль у вівторок: скасовано 273 рейси, деякі залізничні сполучення також призупинено.

