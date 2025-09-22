$41.250.00
Ураган "Габріель" сформувався в Атлантиці: жителів Бермуд закликали стежити за ситуацією

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ураган "Габріель" утворився в Атлантиці на південний схід від Бермудських островів зі швидкістю вітру 120 км/год. Тропічний шторм "Нарда" виник біля тихоокеанського узбережжя Мексики, рухаючись зі швидкістю 65 км/год.

Ураган "Габріель" сформувався в Атлантиці: жителів Бермуд закликали стежити за ситуацією

Ураган "Габріель" сформувався в неділю у відкритому Атлантичному океані на південний схід від Бермудських островів, тоді як тропічний шторм "Нарда" виник далеко від тихоокеанського узбережжя південної частини Мексики, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Національний центр з ураганів США, що базується в Маямі, повідомив, що ураган "Габріель" отримав категорію 1 після того, як максимальна швидкість вітру досягла 120 км/год. Епіцентр "Габріель" знаходився приблизно за 515 кілометрів на південний схід від Бермудських островів і рухався на північний захід зі швидкістю 17 км/год.

Центр з ураганів повідомив, що "Габріель" може стати потужним ураганом на початку цього тижня, оскільки очікується, що протягом наступної доби він поступово посилюватиметься, від постійного до швидкого. Згідно з поточним прогнозом, "Габріель" мав пройти на схід від Бермудських островів у понеділок.

Мисливець за ураганами виявив, що шторм має ураганну силу і рухається у північно-північно-західному напрямку. Однак у центрі повідомили, що у понеділок очікується північний курс. Прибережне спостереження та попередження поки що не діють, але метеорологи закликали жителів Бермудських островів уважно стежити за ситуацією.

Викликані "Габріель" великі океанські хвилі впливають на Бермудські острови і, як очікується, досягнуть східного узбережжя від Північної Кароліни у США на північ до атлантичного узбережжя Канади найближчими днями.

У Тихому океані "Нарда" з'явився далеко від берегів Мексики в неділю вдень і не становив загрози для суші.

Центр ураганів повідомив, що максимальна швидкість вітру "Нарди" становила близько 65 км/год. Він знаходився приблизно за 386 кілометрів на південний схід від Сіуатанехо у Мексиці, рухаючись на північний захід зі швидкістю 17 км/год. За даними центру, при подальшому віддаленні від берега "Нарда" може перетворитися на ураган.

На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22.09.25, 05:35 • 3700 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
Мексика
Канада
Сполучені Штати Америки