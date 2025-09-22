$41.250.00
Эксклюзив
07:19 • 7776 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 10498 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 15295 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 14775 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28484 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44739 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54760 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57119 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 85893 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 91034 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Ураган "Габриэль" сформировался в Атлантике: жителей Бермуд призвали следить за ситуацией

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Ураган "Габриэль" образовался в Атлантике к юго-востоку от Бермудских островов со скоростью ветра 120 км/ч. Тропический шторм "Нарда" возник у тихоокеанского побережья Мексики, двигаясь со скоростью 65 км/ч.

Ураган "Габриэль" сформировался в Атлантике: жителей Бермуд призвали следить за ситуацией

Ураган "Габриэль" сформировался в воскресенье в открытом Атлантическом океане к юго-востоку от Бермудских островов, тогда как тропический шторм "Нарда" возник далеко от тихоокеанского побережья южной части Мексики, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Национальный центр по ураганам США, базирующийся в Майами, сообщил, что ураган "Габриэль" получил категорию 1 после того, как максимальная скорость ветра достигла 120 км/ч. Эпицентр "Габриэль" находился примерно в 515 километрах к юго-востоку от Бермудских островов и двигался на северо-запад со скоростью 17 км/ч.

Центр по ураганам сообщил, что "Габриэль" может стать мощным ураганом в начале этой недели, поскольку ожидается, что в течение следующих суток он будет постепенно усиливаться, от постоянного до быстрого. Согласно текущему прогнозу, "Габриэль" должен был пройти к востоку от Бермудских островов в понедельник.

Охотник за ураганами обнаружил, что шторм имеет ураганную силу и движется в северо-северо-западном направлении. Однако в центре сообщили, что в понедельник ожидается северный курс. Прибрежное наблюдение и предупреждение пока не действуют, но метеорологи призвали жителей Бермудских островов внимательно следить за ситуацией.

Вызванные "Габриэль" большие океанские волны влияют на Бермудские острова и, как ожидается, достигнут восточного побережья от Северной Каролины в США на север до атлантического побережья Канады в ближайшие дни.

В Тихом океане "Нарда" появился далеко от берегов Мексики в воскресенье днем и не представлял угрозы для суши.

Центр ураганов сообщил, что максимальная скорость ветра "Нарды" составляла около 65 км/ч. Он находился примерно в 386 километрах к юго-востоку от Сиуатанехо в Мексике, двигаясь на северо-запад со скоростью 17 км/ч. По данным центра, при дальнейшем удалении от берега "Нарда" может превратиться в ураган.

На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22.09.25, 05:35 • 3748 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Мексика
Канада
Соединённые Штаты