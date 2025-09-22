Ураган "Габриэль" сформировался в Атлантике: жителей Бермуд призвали следить за ситуацией

Ураган "Габриэль" сформировался в воскресенье в открытом Атлантическом океане к юго-востоку от Бермудских островов, тогда как тропический шторм "Нарда" возник далеко от тихоокеанского побережья южной части Мексики, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Национальный центр по ураганам США, базирующийся в Майами, сообщил, что ураган "Габриэль" получил категорию 1 после того, как максимальная скорость ветра достигла 120 км/ч. Эпицентр "Габриэль" находился примерно в 515 километрах к юго-востоку от Бермудских островов и двигался на северо-запад со скоростью 17 км/ч.

Центр по ураганам сообщил, что "Габриэль" может стать мощным ураганом в начале этой недели, поскольку ожидается, что в течение следующих суток он будет постепенно усиливаться, от постоянного до быстрого. Согласно текущему прогнозу, "Габриэль" должен был пройти к востоку от Бермудских островов в понедельник.

Охотник за ураганами обнаружил, что шторм имеет ураганную силу и движется в северо-северо-западном направлении. Однако в центре сообщили, что в понедельник ожидается северный курс. Прибрежное наблюдение и предупреждение пока не действуют, но метеорологи призвали жителей Бермудских островов внимательно следить за ситуацией.

Вызванные "Габриэль" большие океанские волны влияют на Бермудские острова и, как ожидается, достигнут восточного побережья от Северной Каролины в США на север до атлантического побережья Канады в ближайшие дни.

В Тихом океане "Нарда" появился далеко от берегов Мексики в воскресенье днем и не представлял угрозы для суши.

Центр ураганов сообщил, что максимальная скорость ветра "Нарды" составляла около 65 км/ч. Он находился примерно в 386 километрах к юго-востоку от Сиуатанехо в Мексике, двигаясь на северо-запад со скоростью 17 км/ч. По данным центра, при дальнейшем удалении от берега "Нарда" может превратиться в ураган.

