На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg

Власти Гонконга рассматривают возможность временного закрытия международного аэропорта и полной приостановки пассажирских рейсов на 36 часов во вторник из-за приближения супертайфуна Рагаса. Это может стать самым длительным ограничением в новейшей истории города. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре шторма достигает 215 км/ч. Рагаса сейчас движется от побережья Филиппин через Южно-Китайское море и может пройти к югу от Гонконга, вызвав ураганные ветры, масштабные наводнения и опасные штормовые волны. Широкая циркуляция шторма также угрожает обрушить сильные дожди на Гонконг.

В столице Филиппин Маниле и еще в 30 провинциях уже приостановили работу госучреждений и обучение. Жителей северного Лусона эвакуируют, поскольку там ожидается более 200 мм осадков, что грозит подтоплениями и разрушением инфраструктуры.

Как отмечается, Рагасаса станет 11-м тропическим циклоном, который затронет Гонконг в этом году, побив рекорд по количеству предупредительных сигналов о тропических циклонах, выданных в период с января по сентябрь с 1946 года.

Напомним

В северных провинциях Таиланда тайфун Каджики привел к пяти погибшим и 15 раненым. Сильные дожди и оползни будут продолжаться, а уровень воды может повыситься.

Также тайфун повалил деревья и затопил дома во Вьетнаме. Власти эвакуировали 30 000 человек, закрыли аэропорты и отменили рейсы.