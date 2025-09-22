На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 18861 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 34249 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 48710 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 48318 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 54057 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 78203 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 85915 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63480 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58452 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51193 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
В Австрии разоблачили российского шпиона в энергетическом гиганте OMV21 сентября, 16:40 • 5042 просмотра
В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских21 сентября, 17:09 • 4222 просмотра
"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой21 сентября, 17:24 • 4540 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21:57 • 3998 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА22:15 • 3420 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 35218 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Крым
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71615 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 92962 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 42486 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42021 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 43589 просмотра
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти Гонконга рассматривают возможность временного закрытия международного аэропорта и полного приостановления пассажирских рейсов на 36 часов во вторник из-за приближения супертайфуна Рагаса. Это может стать самым длительным ограничением в новейшей истории города.

На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg

Власти Гонконга рассматривают возможность временного закрытия международного аэропорта и полной приостановки пассажирских рейсов на 36 часов во вторник из-за приближения супертайфуна Рагаса. Это может стать самым длительным ограничением в новейшей истории города. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре шторма достигает 215 км/ч. Рагаса сейчас движется от побережья Филиппин через Южно-Китайское море и может пройти к югу от Гонконга, вызвав ураганные ветры, масштабные наводнения и опасные штормовые волны. Широкая циркуляция шторма также угрожает обрушить сильные дожди на Гонконг.

В столице Филиппин Маниле и еще в 30 провинциях уже приостановили работу госучреждений и обучение. Жителей северного Лусона эвакуируют, поскольку там ожидается более 200 мм осадков, что грозит подтоплениями и разрушением инфраструктуры.

Как отмечается, Рагасаса станет 11-м тропическим циклоном, который затронет Гонконг в этом году, побив рекорд по количеству предупредительных сигналов о тропических циклонах, выданных в период с января по сентябрь с 1946 года.

Напомним

В северных провинциях Таиланда тайфун Каджики привел к пяти погибшим и 15 раненым. Сильные дожди и оползни будут продолжаться, а уровень воды может повыситься.

Также тайфун повалил деревья и затопил дома во Вьетнаме. Власти эвакуировали 30 000 человек, закрыли аэропорты и отменили рейсы.

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия
Вьетнам
Bloomberg L.P.
Таиланд
Южно-Китайское море
Филиппины
Гонконг