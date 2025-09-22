На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg
Київ • УНН
Влада Гонконгу розглядає можливість тимчасового закриття міжнародного аеропорту та повного призупинення пасажирських рейсів на 36 годин у вівторок через наближення супертайфуну Рагаса. Це може стати найдовшим обмеженням у новітній історії міста.
Влада Гонконгу розглядає можливість тимчасового закриття міжнародного аеропорту та повного призупинення пасажирських рейсів на 36 годин у вівторок через наближення супертайфуну Рагаса. Це може стати найдовшим обмеженням у новітній історії міста. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
За даними метеорологів, швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 215 км/год. Рагаса наразі рухається від узбережжя Філіппін через Південно-Китайське море і може пройти на південь від Гонконгу, спричинивши ураганні вітри, масштабні повені та небезпечні штормові хвилі. Широка циркуляція шторму також загрожує скинути сильні дощі на Гонконг.
У столиці Філіппін Манілі та ще у 30 провінціях уже призупинили роботу держустанов і навчання. Жителів північного Лусона евакуюють, оскільки там очікується понад 200 мм опадів, що загрожує підтопленнями та руйнуванням інфраструктури.
Як зазначають, Рагасаса стане 11-м тропічним циклоном, який торкнеться Гонконгу цього року, побивши рекорд за кількістю попереджувальних сигналів про тропічні циклони, виданих у період з січня по вересень з 1946 року.
Нагадаємо
У північних провінціях Таїланду тайфун Каджікі призвів до п'яти загиблих та 15 поранених. Сильні дощі та зсуви триватимуть, а рівень води може підвищитися.
Також тайфун повалив дерева і затопив будинки у В'єтнамі. Влада евакуювала 30 000 осіб, закрила аеропорти та скасувала рейси.