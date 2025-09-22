На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 18874 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 34268 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 48725 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 48327 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 56420 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 54061 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 78211 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 85920 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63480 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58452 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Популярнi новини
В Австрії викрили російського шпигуна в енергетичному гіганті OMV21 вересня, 16:40 • 5042 перегляди
На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив двох поліцейських21 вересня, 17:09 • 4222 перегляди
"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової21 вересня, 17:24 • 4540 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21:57 • 3998 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 22:15 • 3420 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 48732 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 35225 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 78214 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 85923 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 92969 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Крим
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 71616 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 92969 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 42488 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 42023 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 43591 перегляди
МіГ-31
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Безпілотний літальний апарат

На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Влада Гонконгу розглядає можливість тимчасового закриття міжнародного аеропорту та повного призупинення пасажирських рейсів на 36 годин у вівторок через наближення супертайфуну Рагаса. Це може стати найдовшим обмеженням у новітній історії міста.

На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg

Влада Гонконгу розглядає можливість тимчасового закриття міжнародного аеропорту та повного призупинення пасажирських рейсів на 36 годин у вівторок через наближення супертайфуну Рагаса. Це може стати найдовшим обмеженням у новітній історії міста. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними метеорологів, швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 215 км/год. Рагаса наразі рухається від узбережжя Філіппін через Південно-Китайське море і може пройти на південь від Гонконгу, спричинивши ураганні вітри, масштабні повені та небезпечні штормові хвилі. Широка циркуляція шторму також загрожує скинути сильні дощі на Гонконг.

У столиці Філіппін Манілі та ще у 30 провінціях уже призупинили роботу держустанов і навчання. Жителів північного Лусона евакуюють, оскільки там очікується понад 200 мм опадів, що загрожує підтопленнями та руйнуванням інфраструктури.

Як зазначають, Рагасаса стане 11-м тропічним циклоном, який торкнеться Гонконгу цього року, побивши рекорд за кількістю попереджувальних сигналів про тропічні циклони, виданих у період з січня по вересень з 1946 року.

Нагадаємо

У північних провінціях Таїланду тайфун Каджікі призвів до п'яти загиблих та 15 поранених. Сильні дощі та зсуви триватимуть, а рівень води може підвищитися.

Також тайфун повалив дерева і затопив будинки у В'єтнамі. Влада евакуювала 30 000 осіб, закрила аеропорти та скасувала рейси.

Вероніка Марченко

Новини СвітуПодії
В'єтнам
Bloomberg
Таїланд
Південнокитайське море
Філіппіни
Гонконг