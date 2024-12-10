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На Филиппинах продолжается массовая эвакуация после извержения вулкана

На Филиппинах продолжается массовая эвакуация после извержения вулкана

Киев  •  УНН

 • 4067 просмотра

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На Филиппинах началось мощное извержение вулкана Канлаон, что повлекло массовую эвакуацию 87 тысяч человек. Власти объявили зону опасности в радиусе 6 км и повысили уровень тревоги до третьего уровня.

В центральной части Филиппин около 87 тысяч человек эвакуируют после внезапного и мощного извержения вулкана Канлаон. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Извержение, которое произошло в понедельник, вызвало огромный столб пепла и пирокластический поток — супергорячую смесь газов, пепла и обломков, которая спустилась по его западным склонам.

Местные власти объявили зону опасности в радиусе шести километров от вулкана. В городке Ла-Кастеллана, провинция Негрос-Оксиденталь, эвакуируют почти 47 тысяч человек. Более 6 тысяч человек уже перемещены в эвакуационные центры, а другие нашли временное убежище в домах родственников.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку пострадавшим, а министр социальной защиты лично посетил пострадавший регион.

Мы готовы поддержать семьи, которые были эвакуированы за пределы опасной зоны,

- подчеркнул Маркос.

Власти ввели ночной комендантский час, закрыли школы и обеспечивают жителей масками, продуктами питания и средствами гигиены. Также проводится мониторинг качества воздуха из-за риска отравления токсичными газами.

Извержение продолжалось почти четыре минуты и вызвало серьезные перебои в транспортном сообщении. Было отменено по крайней мере шесть внутренних рейсов, рейс в Сингапур, а два местных рейса перенаправлены.

По словам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, уровень тревоги повышен до третьего по пятиступенчатой шкале. Это означает, что извержение может продолжаться и быть еще более мощным.

Вулканический пейзаж с высоты: Исландия в огне из-за извержения22 нояб. 2024, 16:37 • 18041 просмотр

Главный вулканолог страны Тересито Баколькол сообщил, что извержение могло быть вызвано накоплением старых вулканических материалов или поднятием магмы.

"Это разовое, но большое извержение", - отметил он.

Вулкан Канлаон высотой 2,435 метра является одним из самых активных на Филиппинах. Последний раз он извергался в июне 2024 года, в результате чего сотни людей эвакуировались. В 1996 году его извержение без предупреждения унесло жизни трех туристов.

Филиппины, которые расположены в Тихоокеанском "огненном кольце", регулярно сталкиваются с землетрясениями, извержениями вулканов и тайфунами, что делает страну одной из самых уязвимых к природным катастрофам в мире.

Напомним

В ноябре этого года Тайфун "Тораджи" обрушился на Филиппины, заставив эвакуировать 2500 сел и закрыть порты. Это уже четвертый тайфун менее чем за месяц, предыдущие три унесли жизни 159 человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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