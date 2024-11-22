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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вулканический пейзаж с высоты: Исландия в огне из-за извержения

Киев  •  УНН

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На полуострове Рейкьянес в Исландии произошло десятое извержение вулкана за три года. Из-за угрозы лавовых потоков эвакуированы курорт Голубая лагуна и 4000 местных жителей.

На полуострове Рейкьянес в Исландии произошел очередной выброс лавы из вулкана Сундхнукур. Это уже десятое извержение за последние три года. Люди, которые находились в самолете easyJet, могли увидеть как яркая лава сверкала в ночном небе.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Момент, когда рейс easyJet пролетел над извержением с ярко-оранжевой лавой, зафиксировали на видео.

Член экипажа easyJet по громкоговорителю говорит: 

Дамы и господа, я понимаю, что вулкан, видимо, захватывает вас, но, пожалуйста, оставайтесь на своих местах и держите ремень безопасности надежно застегнутым

Вулкан выбрасывал лаву и дым, а из-за образования трещины длиной около 3 км магма прорывалась через земную кору.

Эвакуация с курорта Голубая лагуна

Из-за угрозы лавовых потоков полностью эвакуировали туристов с курорта Голубая лагуна, который расположен примерно в 20 км от места извержения. Это произошло после того, как власти предупредили об опасности, связанной с вулканической активностью.

Курорт пока закрыт, и клиентам предлагали изменить или отменить бронирование через официальный сайт.

Угроза для местных

Несмотря на то, что вулканическое извержение не вызвало значительных разрушений инфраструктуры, угроза для местных остается. Около 4 000 жителей поселка Гриндавик, который расположен рядом, также были эвакуированы из-за угрозы лавовых потоков.

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Влияние на туристов

Сейчас Исландия остается открытой для туристов, однако важно придерживаться рекомендаций местных органов власти по безопасности. Вулканическая активность не вызвала значительных перебоев в авиаперелетах, однако нужно избегать зоны непосредственной близости к вулкану.

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Отметим

Исландия, расположенная на границе тектонических плит, является одной из самых сейсмически активных стран мира, и извержения на полуострове Рейкьянес стали обычным явлением.

Напомним,

УНН передавал, что вблизи Рейкьявика в Исландии снова извергается вулкан. По информации исландского метеорологического управления, извержение началось поздно вечером в среду.

Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни 6 человек и задело монастырь4 нояб. 2024, 07:08 • 16770 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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