Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни 6 человек и задело монастырь

По меньшей мере шесть человек погибли после того, как вулкан несколько раз извергался ночью на острове Флорес на востоке Индонезии, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Вулкан Ливотоби Лаки-Лаки ночью выбросил густой коричневый пепел на высоту до 2 км, горячий пепел осел на нескольких близлежащих селах.

Несколько домов, а также монастырь католических монахинь, сгорели, сказал Фирман Йосеф, официальный представитель поста мониторинга вулкана Левотоби Лаки-Лаки.

Власти сообщили, что по меньшей мере 10 000 человек пострадали от извержения в районе Вулангитанг, в шести близлежащих деревнях.

Вулканический материал выбросило на расстояние до 6 км от кратера горы.

Вулкан извергался несколько раз, что заставило чиновников повысить его уровень опасности до самого высокого и удвоить радиус "зоны отчуждения" до 7 км.

Одной из жертв была монахиня из села Хокенг, другая из монастыря пропала без вести.

"Наши монахини в панике выбежали из-под дождя из вулканического пепла в темноте", - сказал Агуста Пальма, председатель Фонда Святого Гавриила, который курирует монастыри на острове с преобладающим католическим населением.

На фотографиях и видео в социальных сетях видно поврежденные и покрытые пеплом дома, когда спасатели выносили мешки с телами погибших людей.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что они все еще оценивают масштабы жертв и ущерба, а местные СМИ сообщают, что в разрушенных домах было похоронено больше людей.

Изначально предполагалось, что погибло девять человек, но агентство снизило количество до шести.

Дополнение

Индонезия, расположенная вдоль Тихоокеанского "Огненного кольца", является домом для 120 действующих вулканов, и там часто наблюдается сейсмическая и вулканическая активность.

В октябре 2024 года произошло извержение вулкана Марапи на Западной Суматре, в результате которого образовались толстые столбы пепла, покрывшие близлежащие деревни, хотя о жертвах не сообщалось. Ранее в этом году в апреле произошло извержение вулкана Руанг, что привело к эвакуации тысяч людей и вызвало опасения по поводу возможных цунами.