Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая
Киев • УНН
Филиппины и Канада подписали историческое соглашение о пребывании войск, чтобы усилить сотрудничество в сфере безопасности и противодействовать растущей активности Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Новый военный пакт стал первым подобным документом Канады со страной Индо-Тихоокеанского региона. Он позволяет совместные учения, военное присутствие и расширенное сотрудничество в сфере обороны.
Это соглашение позволит нашим странам сотрудничать не только на двустороннем уровне, но и вместе с другими союзниками для сохранения мира и стабильности в регионе
Его канадский коллега Дэвид Макгинти подчеркнул: "Мир строится на правилах, а не на безрассудстве. Сегодня – великий день для обеих наших стран".
Подписание соглашения стало очередным шагом Манилы в создании сети союзов безопасности. Ранее Филиппины заключили подобные договоренности с Японией и Новой Зеландией, а также ведут переговоры с Францией и Великобританией.
На фоне роста напряженности в Южно-Китайском море президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что надеется "снизить напряжение в спорных водах" и укрепить обороноспособность страны через сотрудничество с партнерами.
