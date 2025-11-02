Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая

Филиппины и Канада подписали соглашение о пребывании войск для усиления сотрудничества в сфере безопасности и противодействия активности Китая в Южно-Китайском море. Этот пакт позволяет совместные учения, военное присутствие и расширенное сотрудничество в сфере обороны.