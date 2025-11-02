Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая

$42.080.01
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54 • 12244 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 23480 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 43865 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 73485 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 78199 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 102893 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 92169 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45091 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56982 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"Video2 ноября, 04:30 • 6976 просмотра
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки2 ноября, 05:16 • 4452 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto2 ноября, 05:43 • 15862 просмотра
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены2 ноября, 06:20 • 6166 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto09:32 • 13783 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54 • 12262 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 23497 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 102901 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 92176 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96092 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 29517 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 78204 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 96092 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 55491 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 63795 просмотра
Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Филиппины и Канада подписали соглашение о пребывании войск для усиления сотрудничества в сфере безопасности и противодействия активности Китая в Южно-Китайском море. Этот пакт позволяет совместные учения, военное присутствие и расширенное сотрудничество в сфере обороны.

Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая

Филиппины и Канада подписали историческое соглашение о пребывании войск, чтобы усилить сотрудничество в сфере безопасности и противодействовать растущей активности Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Новый военный пакт стал первым подобным документом Канады со страной Индо-Тихоокеанского региона. Он позволяет совместные учения, военное присутствие и расширенное сотрудничество в сфере обороны.

Это соглашение позволит нашим странам сотрудничать не только на двустороннем уровне, но и вместе с другими союзниками для сохранения мира и стабильности в регионе 

– подчеркнул министр обороны Филиппин Гильберто Теодоре-младший.

Его канадский коллега Дэвид Макгинти подчеркнул: "Мир строится на правилах, а не на безрассудстве. Сегодня – великий день для обеих наших стран".

россия делится военным опытом с Китаем для возможного нападения на Тайвань - WP26.09.25, 16:14 • 3434 просмотра

Подписание соглашения стало очередным шагом Манилы в создании сети союзов безопасности. Ранее Филиппины заключили подобные договоренности с Японией и Новой Зеландией, а также ведут переговоры с Францией и Великобританией.

На фоне роста напряженности в Южно-Китайском море президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что надеется "снизить напряжение в спорных водах" и укрепить обороноспособность страны через сотрудничество с партнерами.

Конфликт в Южно-Китайском море: Китай и Филиппины обвиняют друг друга12.10.25, 16:18 • 4272 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Столкновения
Бонгбонг Маркос
Bloomberg L.P.
Новая Зеландия
Филиппины
Канада
Франция
Великобритания
Китай
Япония