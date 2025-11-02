Філіппіни та Канада уклали військовий пакт для стримування Китаю
Київ • УНН
Філіппіни та Канада підписали угоду про перебування військ для посилення співпраці у сфері безпеки та протидії активності Китаю в Південнокитайському морі. Цей пакт дозволяє спільні навчання, військову присутність та розширену співпрацю у сфері оборони.
Філіппіни та Канада підписали історичну угоду про перебування військ, щоб посилити співпрацю у сфері безпеки та протидіяти зростаючій активності Китаю в Південнокитайському морі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Новий військовий пакт став першим подібним документом Канади з країною Індо-Тихоокеанського регіону. Він дозволяє спільні навчання, військову присутність і розширену співпрацю у сфері оборони.
Ця угода дозволить нашим країнам співпрацювати не лише на двосторонньому рівні, а й разом з іншими союзниками задля збереження миру та стабільності в регіоні
Його канадський колега Девід Макгінті підкреслив: "Мир будується на правилах, а не на безрозсудності. Сьогодні – великий день для обох наших країн".
росія ділиться військовим досвідом з Китаєм для можливого нападу на Тайвань - WP26.09.25, 16:14 • 3438 переглядiв
Підписання угоди стало черговим кроком Маніли у створенні мережі безпекових союзів. Раніше Філіппіни уклали подібні домовленості з Японією та Новою Зеландією, а також ведуть переговори з Францією і Великою Британією.
На тлі зростання напруженості у Південнокитайському морі президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що сподівається "знизити напругу у спірних водах" і зміцнити обороноздатність країни через співпрацю з партнерами.
Конфлікт у Південнокитайському морі: Китай і Філіппіни звинувачують один одного12.10.25, 16:18 • 4276 переглядiв