Філіппіни та Канада уклали військовий пакт для стримування Китаю

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Філіппіни та Канада підписали угоду про перебування військ для посилення співпраці у сфері безпеки та протидії активності Китаю в Південнокитайському морі. Цей пакт дозволяє спільні навчання, військову присутність та розширену співпрацю у сфері оборони.

Філіппіни та Канада підписали історичну угоду про перебування військ, щоб посилити співпрацю у сфері безпеки та протидіяти зростаючій активності Китаю в Південнокитайському морі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Новий військовий пакт став першим подібним документом Канади з країною Індо-Тихоокеанського регіону. Він дозволяє спільні навчання, військову присутність і розширену співпрацю у сфері оборони.

Ця угода дозволить нашим країнам співпрацювати не лише на двосторонньому рівні, а й разом з іншими союзниками задля збереження миру та стабільності в регіоні 

– наголосив міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший.

Його канадський колега Девід Макгінті підкреслив: "Мир будується на правилах, а не на безрозсудності. Сьогодні – великий день для обох наших країн".

росія ділиться військовим досвідом з Китаєм для можливого нападу на Тайвань - WP26.09.25, 16:14 • 3438 переглядiв

Підписання угоди стало черговим кроком Маніли у створенні мережі безпекових союзів. Раніше Філіппіни уклали подібні домовленості з Японією та Новою Зеландією, а також ведуть переговори з Францією і Великою Британією.

На тлі зростання напруженості у Південнокитайському морі президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що сподівається "знизити напругу у спірних водах" і зміцнити обороноздатність країни через співпрацю з партнерами.

Конфлікт у Південнокитайському морі: Китай і Філіппіни звинувачують один одного12.10.25, 16:18 • 4276 переглядiв

Степан Гафтко

