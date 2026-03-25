Филиппины ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за угрозы поставок с Ближнего Востока
Киев • УНН
Президент Маркос объявил чрезвычайное положение на год из-за угрозы поставкам нефти. Правительство вводит субсидии и выплаты для поддержки уязвимых слоев населения.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Причиной стала угроза поставкам энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке и проблем с проходом через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Президент заявил, что для страны существует "непосредственная опасность" для стабильности и доступности энергоснабжения. Решение было принято после резкого обострения ситуации на энергетических рынках, нарушения логистики и роста мировых цен на нефть.
Чрезвычайное положение будет действовать в течение одного года.
Какие меры вводятся
Правительство создало специальный комитет, который будет контролировать наличие и распределение топлива, продуктов, лекарств и других критически важных товаров.
Среди объявленных мер:
- введение энергосбережения
- субсидии на топливо
- поддержка для снижения транспортных расходов
- борьба со спекуляцией, накоплением запасов и манипуляциями на рынке
нефтепродуктов
Правительство также пообещало финансовую помощь для наиболее уязвимых групп. В частности, водителям мототакси и работникам транспортной сферы выплатят по 5000 песо. Отдельные программы поддержки анонсированы для фермеров, рыбаков и других работников, зависящих от цен на топливо.
