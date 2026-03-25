Філіппіни запровадили надзвичайний стан в енергетиці через загрозу поставок з Близького Сходу
Київ • УНН
Президент Маркос оголосив надзвичайний стан на рік через загрозу поставкам нафти. Уряд запроваджує субсидії та виплати для підтримки вразливих верств.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оголосив у країні надзвичайний стан у сфері енергетики. Причиною стала загроза постачанню енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході та проблем із проходом через Ормузьку протоку. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Президент заявив, що для країни існує "безпосередня небезпека" для стабільності та доступності енергопостачання. Рішення ухвалили після різкого загострення ситуації на енергетичних ринках, порушення логістики та зростання світових цін на нафту.
Надзвичайний стан діятиме протягом одного року.
Які заходи запроваджують
Уряд створив спеціальний комітет, який контролюватиме наявність і розподіл пального, продуктів, ліків та інших критично важливих товарів.
Серед оголошених заходів:
- запровадження енергозбереження
- субсидії на пальне
- підтримка для зниження транспортних витрат
- боротьба зі спекуляцією, накопиченням запасів і маніпуляціями на ринку
нафтопродуктів
Уряд також пообіцяв фінансову допомогу для найбільш вразливих груп. Зокрема, водіям мототаксі та працівникам транспортної сфери виплатять по 5000 песо. Окремі програми підтримки анонсовані для фермерів, рибалок та інших працівників, залежних від цін на пальне.
