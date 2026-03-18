Філіппіни шукають гарантії постачання добрив – ведуть переговори з Китаєм і рф
Київ • УНН
Влада Філіппін веде переговори з великими експортерами добрив через зростання цін на 40%. Потенційний дефіцит загрожує врожаю рису та експорту бананів.
Філіппіни активізували переговори з ключовими виробниками добрив, зокрема Китаєм і росією, через ризики перебоїв на тлі війни на Близькому Сході. Влада побоюється, що експортери можуть не виконати контракти через зростання цін і логістичні проблеми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Міністр сільського господарства Франсіско Тіу Лорел заявив, що Китай уже запевнив у стабільності поставок, а запасів добрив у країні вистачить до травня.
Уряд також веде переговори з Індією, росією та планує контакти з Білоруссю, щоб забезпечити імпорт у майбутньому. При цьому основною проблемою називають не дефіцит, а різке подорожчання.
Через обмеження транспортування та подорожчання газу ціни на добрива стрімко зростають – у Південно-Східній Азії вартість сечовини підскочила приблизно на 40% від початку конфлікту.
Можливий вплив на продовольство
Філіппіни вже закупили близько 84% необхідних добрив, однак немає гарантій їхньої доставки. Потенційний дефіцит може вдарити по врожаю рису та експорту ключових товарів, зокрема бананів і кокосової олії.
Влада запевняє, що ситуація з продовольством залишається стабільною. Президент країни заявив "немає потреби запасатися, і нам не бракує продуктів харчування".
