Филиппины ищут гарантии поставок удобрений – ведут переговоры с Китаем и РФ
Киев • УНН
Власти Филиппин ведут переговоры с крупными экспортерами удобрений из-за роста цен на 40%. Потенциальный дефицит угрожает урожаю риса и экспорту бананов.
Филиппины активизировали переговоры с ключевыми производителями удобрений, в частности Китаем и Россией, из-за рисков перебоев на фоне войны на Ближнем Востоке. Власти опасаются, что экспортеры могут не выполнить контракты из-за роста цен и логистических проблем. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министр сельского хозяйства Франсиско Тиу Лорел заявил, что Китай уже заверил в стабильности поставок, а запасов удобрений в стране хватит до мая.
Правительство также ведет переговоры с Индией, Россией и планирует контакты с Беларусью, чтобы обеспечить импорт в будущем. При этом основной проблемой называют не дефицит, а резкое подорожание.
Из-за ограничений транспортировки и подорожания газа цены на удобрения стремительно растут – в Юго-Восточной Азии стоимость мочевины подскочила примерно на 40% с начала конфликта.
Возможное влияние на продовольствие
Филиппины уже закупили около 84% необходимых удобрений, однако нет гарантий их доставки. Потенциальный дефицит может ударить по урожаю риса и экспорту ключевых товаров, в частности бананов и кокосового масла.
Власти уверяют, что ситуация с продовольствием остается стабильной. Президент страны заявил: "нет необходимости запасаться, и нам не хватает продуктов питания".
