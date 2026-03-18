ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3м/с
95%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Филиппины ищут гарантии поставок удобрений – ведут переговоры с Китаем и РФ

Киев • УНН

 • 3058 просмотра

Власти Филиппин ведут переговоры с крупными экспортерами удобрений из-за роста цен на 40%. Потенциальный дефицит угрожает урожаю риса и экспорту бананов.

Филиппины активизировали переговоры с ключевыми производителями удобрений, в частности Китаем и Россией, из-за рисков перебоев на фоне войны на Ближнем Востоке. Власти опасаются, что экспортеры могут не выполнить контракты из-за роста цен и логистических проблем. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр сельского хозяйства Франсиско Тиу Лорел заявил, что Китай уже заверил в стабильности поставок, а запасов удобрений в стране хватит до мая.

Правительство также ведет переговоры с Индией, Россией и планирует контакты с Беларусью, чтобы обеспечить импорт в будущем. При этом основной проблемой называют не дефицит, а резкое подорожание.

Из-за ограничений транспортировки и подорожания газа цены на удобрения стремительно растут – в Юго-Восточной Азии стоимость мочевины подскочила примерно на 40% с начала конфликта.

Возможное влияние на продовольствие

Филиппины уже закупили около 84% необходимых удобрений, однако нет гарантий их доставки. Потенциальный дефицит может ударить по урожаю риса и экспорту ключевых товаров, в частности бананов и кокосового масла.

Власти уверяют, что ситуация с продовольствием остается стабильной. Президент страны заявил: "нет необходимости запасаться, и нам не хватает продуктов питания".

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Беларусь
Bloomberg L.P.
Филиппины
Индия
Китай