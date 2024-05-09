Морские пехотинцы США и Филиппин потопили корабль во время масштабных учений в Южно-Китайском море

Американские и филиппинские силы потопили списанный корабль ВМС Филиппин в среду во время учений в Южно-Китайском море, имитирующих боевые действия с вражеским судном. Об этом передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Соединенные Штаты и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море в среду. В ежегодных учениях боевой готовности под названием "Баликатан" (на тагальском языке означает "плечо к плечу" - ред) приняли участие более 16 000 военнослужащих из Соединенных Штатов и Филиппин вместе с несколькими сотнями австралийских военных и военными наблюдателями из 14 стран.

Учения начались 22 апреля и завершились в пятницу; во время их проведения был отработан сценарий иностранного вторжения на Филиппинский архипелаг. Как сообщается, с помощью артиллерии и высокоточных ракет был потоплен макет корабля.

Справочно

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приказал военным своей армии перенести акцент на внешнюю оборону. Филиппины акцентируют внимание, что действия КНР в Южно-Китайском море становятся главным предметом беспокойства. Китай неоднократно преследовал военно-морские силы и корабли береговой охраны Филиппин с помощью мощных водометов, лазера военного назначения, блокируя движение и совершая другие опасные маневры в открытом море вблизи двух спорных отмелей в Южно-Китайском море. События в разное время приводили к незначительным столкновениям, в результате которых были ранены несколько филиппинских военнослужащих и повреждены суда обеспечения.

Китай решительно выступил против объединенных учений США и Филиппин. В КНР отметили, что подобные действия позволяют американским войскам создать плацдармы и посты наблюдения на севере Филиппин, через пролив от Тайваня, а также в западных филиппинских провинциях, выходящих к Южно-Китайскому морю.

Напомним,

Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана применила мощные водометы против филиппинских кораблей, патрулирующих спорную мель Скарборо в Южно-Китайском море, повредив суда и вызвав эскалацию напряженности вокруг спорного района.

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.