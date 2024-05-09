США обігнали Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини - Reuters

У першому кварталі цього рокуроку Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера ФРН. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні дані статистичного управління Німеччини, пише УНН.

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Згідно з даними, торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

Зазначається, що у 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча цей показник лише на кілька сотень мільйонів випереджав США.

Німецький експорт до США зараз ще більше зріс завдяки міцній тамтешній економіці, тоді як як експорт до Китаю, так і імпорт з Китаю впали