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США обігнали Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини - Reuters

США обігнали Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини - Reuters

Київ • УНН

 • 16956 перегляди

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини з обсягом торгівлі в 63 мільярди євро, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

У першому кварталі цього рокуроку Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера ФРН. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні дані статистичного управління Німеччини, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними, торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

Зазначається, що у 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча цей показник лише на кілька сотень мільйонів випереджав США.

Німецький експорт до США зараз ще більше зріс завдяки міцній тамтешній економіці, тоді як як експорт до Китаю, так і імпорт з Китаю впали

сказав економіст Вінсент Стамер.

Зазначається, що німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, тоді як експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Зараз на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менш як 6%.

У ЄС готові до захисту своєї економіки, якщо Китай відмовить у достатньому доступі до своїх ринків07.05.24, 13:05 • 19465 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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