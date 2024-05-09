США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале этого года Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера ФРГ. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные данные статистического управления Германии, пишет УНН.

Детали

Согласно данным, торговля Германии с США (экспорт и импорт вместе) составила 63 млрд евро с января по март, тогда как показатель Китая составил чуть менее 60 млрд евро.

Отмечается, что в 2023 году Китай восьмой год подряд был главным торговым партнером Германии с объемом 253 млрд евро, хотя этот показатель лишь на несколько сотен миллионов опережал США.

Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали сказал экономист Винсент Стамер.

Отмечается, что немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, тогда как экспорт товаров в Китай упал чуть более чем на 1%, сказал Юрген Маттес из немецкого экономического института IW.

Сейчас на США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее 6%.

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