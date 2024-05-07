В ЕС готовы к защите своей экономики, если Китай откажет в достаточном доступе к своим рынкам

Европейский Союз готовы использовать все торговые инструменты, чтобы защитить себя от агрессивных торговых практик Китая. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Си Цзиньпином в Париже, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Euronews.

Детали

Европейский Союз готовится к возможному торговому противостоянию с Пекином.

Как предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Париже, после встречи с президентом Китая и французским лидером Эммануэлем Макроном, Европейский Союз может "показать свои мускулы" и развернуть все имеющиеся инструменты для защиты своей экономики, если Китай предложит справедливый доступ к его рынкам.

Чтобы торговля была честной, доступ к рынкам друг друга также должен быть взаимным - отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также призвала китайское правительство решить проблему "структурных избыточных мощностей", поскольку Китай "продолжает массово поддерживать свой производственный сектор", в то время как внутренний спрос не растет.

Китай, который играет честно, полезен для всех нас. В то же время Европа не отступит от принятия жестких решений, необходимых для защиты своей экономики и безопасности - сказала она.

Контекст

ЕС занимает все более жесткую позицию в отношении китайской торговли и начал ряд расследований, которые вскоре могут привести к введению штрафных тарифов на китайский импорт.

В сентябре прошлого года Комиссия объявила об антисубсидийном расследовании в отношении недорогих электромобилей из Китая. С тех пор она начала аналогичные расследования в отношении китайских производителей ветровых турбин и солнечных панелей.

В ответ Пекин начал очень символическое, но экономически незначимое расследование в отношении импорта коньяка из Европейского Союза. Этот шаг особенно направлен против Франции.

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Дополнение

Сейчас Китай является важнейшим торговым партнером для многих стран глобального юга. Но, как показывает исследование, Европейский Союз и США отстают, пишет Tagesschau.

Это имеет политические последствия. Когда в 2020 году вспыхнула пандемия короны, были необходимы срочно медицинские товары и промежуточные продукты, в частности не хватало медицинских масок или дезинфицирующих средств из Китая. Оказалось все глобальные цепочки поставок определенным образом зависят от страны, которая полностью закрыла свои границы. Подобный опыт подтолкнул политиков в Европе к новой стратегии в отношении Китая: "де-рискования", или минимизации рисков. Сейчас в ЕС призывают к поиску новых торговых партнеров, чтобы минимизировать зависимость от Китая и распределить риски.

Напомним,

Президент Франции поздравил Китай в его обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф. Также отметил важность контроля экспорта товаров в террористическую страну, которые могут использоваться в военных целях.

Китайский дипломат считает, что рф должна присоединиться к мирным переговорам по Украине на Саммите Мира.