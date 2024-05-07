У ЄС готові до захисту своєї економіки, якщо Китай відмовить у достатньому доступі до своїх ринків

Європейський Союз може розгорнути всі торгові інструменти, щоб захистити себе від агресивних торгових практик Китаю. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із Сі Цзіньпіном у Парижі, передає УНН із посиланням на Bloomberg та Euronews.

Деталі

Європейський Союз готується до можливого ​​торгового протистояння з Пекіном.

Як попередила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Парижі, після зустрічі з президентом Китаю та французьким лідером Еммануелем Макроном, Європейський Союз може "показати свої м’язи" і розгорнути всі наявні інструменти для захисту своєї економіки, якщо Китай запропонує справедливий доступ до його ринків.

Щоб торгівля була чесною, доступ до ринків один одного також має бути взаємним - зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також закликала китайський уряд вирішити проблему "структурних надлишкових потужностей", оскільки Китай "продовжує масово підтримувати свій виробничий сектор", в той час як внутрішній попит не зростає.

Китай, який грає чесно, корисний для всіх нас. Водночас Європа не відступить від прийняття жорстких рішень, необхідних для захисту своєї економіки і безпеки - сказала вона.

Контекст

ЄС займає дедалі жорсткішу позицію щодо китайської торгівлі і розпочав низку розслідувань, які незабаром можуть призвести до запровадження штрафних тарифів на китайський імпорт.

У вересні минулого року Комісія оголосила про антисубсидійне розслідування щодо недорогих електромобілів з Китаю. З того часу вона розпочала аналогічні розслідування щодо китайських виробників вітрових турбін і сонячних панелей.

У відповідь Пекін розпочав дуже символічне, але економічно незначуще розслідування щодо імпорту коньяку з Європейського Союзу. Цей крок особливо спрямований проти Франції.

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Доповнення

Зараз Китай є найважливішим торговим партнером для багатьох країн глобального півдня. Але, як показує дослідження, Європейський Союз і США відстають, пише Tagesschau.

Це має політичні наслідки. Коли в 2020 році спалахнула пандемія корони, були необхідні терміново медичні товари та проміжні продукти, зокрема не вистачало медичних масок або дезінфікуючих засобів з Китаю. Виявилося всі глобальні ланцюжки поставок певним чином залежать від країни, яка повністю закрила свої кордони. Подібний досвід підштовхнув політиків у Європі до нової стратегії щодо Китаю: "де-ризикування", або мінімізації ризиків. Наразі у ЄС закликають до пошуку нових торговельних партнерів, щоб мінімізувати залежність від Китаю і розподілити ризики.

Нагадаємо

Президент Франції привітав Китай у його зобов'язанні не продавати зброю та не надавати допомогу рф. Також відзначив важливість контролю експорту товарів до терористичної країни, які можуть використовуватися у військових цілях.

Китайський дипломат вважає, що рф повинна приєднатися до мирних переговорів щодо України на Саміті Миру.