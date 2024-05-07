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ЄС сьогодні обговорить План України з 50 млрд євро на реформи та допомогу - Боррель

ЄС сьогодні обговорить План України з 50 млрд євро на реформи та допомогу - Боррель

Київ • УНН

 • 27817 перегляди

ЄС обговорить план відновлення України з мобілізацією 50 мільярдів євро на підтримку реформ і допомогу Україні.

План України, що передбачає мобілізацію 50 мільярдів євро на підтримку реформ і допомогу Україні, стане ключовою темою для обговорення міністрами країн-членів ЄС на сьогоднішньому засіданні. Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів з розвитку у Брюсселі у вівторок заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.

Головним питанням сьогодні буде обговорення Плану України, представленого українським урядом, щоб побачити, як реконструкція та реформи мають йти рука об руку

- сказав Боррель.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, перш за все у військовому плані, але вчора ми зробили це на конференції для оборонної промисловості. І сьогодні ми побачимо, як нам мобілізувати 50 мільярдів євро на підтримку реформ в Україні та на підтримку України як країни", - зазначив Верховний представник ЄС.

Також, з його слів, сьогодні обговорять питання сектору Гази та інших криз, у тому числі, питання того, що відбувається в Африці, зокрема в Судані.

План України передали країнам ЄС для схвалення, перші відгуки досить позитивні - Єврокомісія18.04.24, 10:40 • 21669 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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