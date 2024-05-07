ЄС сьогодні обговорить План України з 50 млрд євро на реформи та допомогу - Боррель
Київ • УНН
ЄС обговорить план відновлення України з мобілізацією 50 мільярдів євро на підтримку реформ і допомогу Україні.
План України, що передбачає мобілізацію 50 мільярдів євро на підтримку реформ і допомогу Україні, стане ключовою темою для обговорення міністрами країн-членів ЄС на сьогоднішньому засіданні. Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів з розвитку у Брюсселі у вівторок заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.
Головним питанням сьогодні буде обговорення Плану України, представленого українським урядом, щоб побачити, як реконструкція та реформи мають йти рука об руку
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, перш за все у військовому плані, але вчора ми зробили це на конференції для оборонної промисловості. І сьогодні ми побачимо, як нам мобілізувати 50 мільярдів євро на підтримку реформ в Україні та на підтримку України як країни", - зазначив Верховний представник ЄС.
Також, з його слів, сьогодні обговорять питання сектору Гази та інших криз, у тому числі, питання того, що відбувається в Африці, зокрема в Судані.
План України передали країнам ЄС для схвалення, перші відгуки досить позитивні - Єврокомісія18.04.24, 10:40 • 21669 переглядiв