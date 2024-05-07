ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119517 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228182 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211583 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207016 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173998 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113871 просмотра

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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30 апреля 2024, 09:41  •  407807 просмотра

ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

ЕС обсудит план восстановления Украины с мобилизацией 50 миллиардов евро на поддержку реформ и помощь Украине.

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ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 11 августа 2024 года.

Война •   •  7812 просмотра
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Восстановление Киевщины: в ОВА рассказали о планах на 2024 год

В 2024 году в Киевской области планируют восстановить 106 объектов на сумму более 3,9 млрд грн с помощью UNITED24 и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, в частности 18 многоэтажек, 5 школ, 1 стадион, а также выдать до 1 500 жилищных сертификатов в рамках программы "еВідновлення".

Общество •   •  7458 просмотра
Восстановление Киевщины: в ОВА рассказали о планах на 2024 год

Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров Польши в Катовице.

Новости Мира •   •  6265 просмотра
Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona &amp; Jerry Heil с песней "Teresa &amp; Maria".

Культура •   •  13012 просмотра
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

229-метровое грузовое судно ALEXIS село на мель вблизи Стамбула, приостановив движение через Босфор в обоих направлениях.

Новости Мира •   •  9707 просмотра
"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Шведское правительство планирует разрешить украинцам регистрироваться в реестре населения и получать номер социального страхования после одного года проживания в стране вместо трех лет, как это было раньше, новые правила вступят в силу с 1 ноября.

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Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.

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Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" путина в москве, но это не означает, что она считает его избрание легитимным или признает его.

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Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Из Тисы достали тела трех утопленников

Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.

Общество •   •  9698 просмотра
Из Тисы достали тела трех утопленников