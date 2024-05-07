ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

План Украины, предусматривающий мобилизацию 50 миллиардов евро на поддержку реформ и помощь Украине, станет ключевой темой для обсуждения министрами стран-членов ЕС на сегодняшнем заседании. Об этом перед началом встречи министров иностранных дел и министров по развитию в Брюсселе во вторник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

Главным вопросом сегодня будет обсуждение Плана Украины, представленного украинским правительством, чтобы увидеть, как реконструкция и реформы должны идти рука об руку - сказал Боррель.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, прежде всего в военном плане, но вчера мы сделали это на конференции для оборонной промышленности. И сегодня мы увидим, как нам мобилизовать 50 миллиардов евро на поддержку реформ в Украине и на поддержку Украины как страны", - отметил Верховный представитель ЕС.

Также, по его словам, сегодня обсудят вопросы сектора Газа и других кризисов, в том числе, вопрос того, что происходит в Африке, в частности в Судане.

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