Морські піхотинці США та Філіппін потопили корабель під час масштабних навчань у Південно-Китайському морі

Американські та філіппінські сили потопили списаний корабель ВМС Філіппін у середу під час навчань у Південно-Китайському морі, що імітували бойові дії з ворожим судном. Про це передає УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.

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Сполучені Штати і Філіппіни провели спільні військово-морські навчання в Південно-Китайському морі в середу. У щорічних навчаннях бойової готовності під назвою "Балікатан" (на тагальській мові означає "пліч до плеча" - ред) взяли участь понад 16 000 військовослужбовців зі Сполучених Штатів і Філіппін разом із кількома сотнями австралійських військових і військовими спостерігачами з 14 країн.

Навчання почалися 22 квітня і завершилися в п'ятницю; під час їх проведення був відпрацьований сценарій іноземного вторгнення на Філіппінський архіпелаг. Як повідомляється, за допомогою артилерії та високоточних ракет був потоплений макет корабля.

Довідково

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший наказав військовим своєї армії перенести акцент на зовнішню оборону. Філіппіни акцентують увагу, що дії КНР в Південно-Китайському морі стають головним предметом занепокоєння. Китай неодноразово переслідував військово-морські сили і кораблі берегової охорони Філіппін за допомогою потужних водометів, лазера військового призначення, блокуючи рух та здійснюючи інші небезпечні маневри у відкритому морі поблизу двох спірних мілин у Південно-Китайському морі. Події в різний час призводили до незначних зіткнень, в результаті яких було поранено кілька філіппінських військовослужбовців і пошкоджено судна забезпечення.

Китай рішуче виступив проти об’єднаних навчань США та Філіппін. У КНР зазначили, що подібні дії дозволяють американським військам створити плацдарми і пости спостереження на півночі Філіппін, через протоку від Тайваню, а також в західних філіппінських провінціях, що виходять до Південно-Китайського моря.

Нагадаємо

Філіппіни викликали посла Китаю після того, як китайська берегова охорона застосувала потужні водомети проти філіппінських кораблів, що патрулювали спірну мілину Скарборо в Південно-Китайському морі, пошкодивши судна і спричинивши ескалацію напруженості навколо спірного району.

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини з обсягом торгівлі в 63 мільярди євро, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.